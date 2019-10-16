Названа порция сала, имеющая противопростудный эффект

16.10.2019 22:40

Сало способно укрепить иммунитет. Для того, чтобы поддерживать иммунную систему в порядке ей регулярно нужны поступления витаминов С и В12. Больше всего их в цитрусовых, но есть и другие ... подробнее →

Грызут и бетон: курорт в Кирилловке атаковали черные черви. ВИДЕО

16.10.2019 22:13

Кирилловку в Запорожской области атакуют черные черви, которые называются кивсяком. Это одна из разновидностей многоножки. Об этом сообщает РИА Мелитополь. Это произошло после того, как хозяева ... подробнее →

Тука объяснил главную сложность выхода ОРДЛО из рублевой зоны

16.10.2019 21:48

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил мнение, что выход временно оккупированных территорий Донбасса из ... подробнее →

Рада приняла новый жесткий закон, от штрафов не сбежит никто: первые подробности

16.10.2019 21:30

Верховная Рада  приняла во втором чтении проект закона о штрафах для нардепов-прогульщиков Как передает  Politeka , за законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат в случае ... подробнее →

Назван "следующий шаг после безвиза" Украины с ЕС

16.10.2019 21:16

Следующий шаг на пути к интеграции с ЕС после безвиза - интегрированное управление границей. "На прошлой неделе я провел межведомственное совещание по интегрированному управлению границей...По ... подробнее →

"Евровидение-2020": на отбор не пустят выступавших в России артистов - новые правила

16.10.2019 21:00

Телеканал СТБ совместно с UA: общественное вещание пошли на новые меры в отношении рамок отбора на "Евровидение-2020". Артисты с 16 октября с.г. могут подавать заявки на отбор, однако теперь им будет необходимо доказать, что они ранее не выступали в ... подробнее →

Новый штраф для украинских водителей: кому придется открыть кошельки

16.10.2019 20:45

Введен новый штраф за невыполнение водителем, осуществляющим перевозку грузов или пассажиров, требований работника Укртрансбезопасности об остановке автомобиля. Он начал свое действие с 25 ... подробнее →

На Донбассе сотрудники СБУ задержали члена НВФ «ЛНР»

16.10.2019 20:27

На линии разграничения в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины задержали член НВФ «ЛНР», который состоял в группировке «Заря». lОб этом сообщили в пресс-службе СБУ. «Бывший боевик так называемого» ... подробнее →

Разведение войск? Боевики на Донбассе приведены в полную боевую готовность

16.10.2019 20:00

На расположенном в Луганской области полигоне «Центральный», а также на полигоне «Южный» в Донецкой области российские оккупационные войска синхронно начали тактические ... подробнее →

Анну Новосад назначили на еще одну должность в Кабмине: о чем речь

16.10.2019 19:48

Глава Минобразования Украины Анна Новосад стала также руководителем Административного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Как передает  replyua.net  со ссылкой на пресс-службу ведомства, данное решение приняли во ... подробнее →

Второй исход: дончане срочно покидают «ДНР»

16.10.2019 19:30

Перспектив никаких. С каждым днем все хуже и хуже. Жители неподконтрольного украинскому государству Донецка, который уже длительно время в оккупации удерживают гибридные войска ... подробнее →

В Китае сняли на видео падение странного метеорита

16.10.2019 19:17

На северо-востоке Китая был замечен метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube. Согласно видеозаписи, темные ... подробнее →

Пушилин назвал главное условие полного выполнения «Минска»

16.10.2019 19:01

Как передает  replyua.net , заявление самопровозглашенного главаря «ДНР» Дениса Пушилина должно стать «холодным душем» и наконец-то раскрыть глаза президенту Зеленскому. ... подробнее →

Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении прослушки

16.10.2019 18:45

На сайте Верховной Рады появилась информация о том, что нынешний президент существенно расширил полномочия некоторых государственных органов. Так, речь идет о подписанном Зеленским законе о ... подробнее →

Кабмин решил повременить с введением новых правил для пересечения КПВВ для детей до 14 лет

16.10.2019 18:30

Правительство приняло решение отложить вступление в силу постановления "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и ... подробнее →

Началась подготовка к всеукраинскому протесту шахтеров

16.10.2019 18:15

Шахтерам не выплачивают зарплату уже более 4-х месяцев. Это заставило горняков устроить акцию, чтобы заставить правительство выплатить долги. Шахтеры недовольны нынешней властью, так как она, как ... подробнее →

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