Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов

17.10.2019 11:15

Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной ... подробнее →

Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб

17.10.2019 11:00

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →

Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..

17.10.2019 10:46

В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков? Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой ... подробнее →

Президент Турции Реджеп Эрдоган срочно летит к Путину: войска переброшены, подробности

17.10.2019 10:35

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган  22 октября поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным Об этом сообщил сам Эрдоган, передает  Reuters . ... подробнее →

Ватикан выпустил четки с «умным» крестом

17.10.2019 10:30

Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray, которые активируются, если перекреститься. С помощью гаджета в Ватикане рассчитывают привлечь как можно больше молодежи к католической вере, сообщает ... подробнее →

В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика

17.10.2019 10:15

27-летний американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) умер в больнице от травм, полученных в бою против соотечественника Чарльза Конуэлла (11-0, 8 КО), который проходил в андеркарде поединка ... подробнее →

В России кот-наркокурьер сбежал до суда и развалил уголовное дело

17.10.2019 10:00

В России сбежал кот, которого полиция подозревала в переправке наркотиков в колонию. Побег существенно усложнил рассмотрение дела.  Уточняется, что четверолапый дал деру из зооуголка, куда его ... подробнее →

Украина хочет соединить Черное море с Балтийским

17.10.2019 09:45

Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта Беларуси договорились соединить Черное море с Балтийским до 1 мая 2020 года. Грузовые суда будут ходить по рекам Западный Буг, Висла, Днепр, ... подробнее →

Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги

17.10.2019 09:32

Эзотерики категорически запрещают хранить фотографии в кошельке. Эта советская привычка отпугивает денежные потоки и «препятствует» финансовому благополучию. Фото в бумажнике также ... подробнее →

Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов

17.10.2019 09:15

Оскорбление близких вам людей негативно сказывается на карме. Под оскорблением следует понимать не только целенаправленную критику, но и саму попытку оскорбить родственника. Близкие люди должны ... подробнее →

Зеленский поразил заявлением про Путина, такого украинцы не ожидали: подробности

17.10.2019 09:00

Президент  Владимир Зеленский  высказал свое мнение о «формуле Штайнмайера» и особом статусе Донбасса Заинтересован ли президент России Владимир Путин в использовании ... подробнее →

Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод

17.10.2019 08:47

Бывший главарь террористов из Донецкой области, убийца украинских защитников на Донбассе Игорь Гиркин разразился порцией критики в адрес бывших своих «соратников». В частности, он ... подробнее →

Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе

17.10.2019 08:30

Сколько чашек можно пить в день. Ароматный напиток лучше выпивать в промежутке между 10:00 и 12:00. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает  Хроника.инфо  со ссылкой ... подробнее →

Президент Зеленский изменил состав СНБО: кто теперь входит в совет нацбезопасности

17.10.2019 08:15

Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Александра Данилюка. Теперь вместо него в состав совета нацбезопасности и обороны будут введены Александр Данилов и начальник службы внешней разведки Украины ... подробнее →

Беда случилась с Билли Айлиш прямо во время концерта: первые подробности

17.10.2019 08:00

Знаменитая певица  Билли Айлиш  лишилась ценной вещи во время своего выступления.  О преступлении знаменитость сообщила со сцены. Американскую певицу Билли Айлиш ограбили ... подробнее →

Украинские разведчики провели успешную операцию в зоне ООС: опубликовано видео

17.10.2019 07:45

Разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады ВСУ ответным огнем отомстили за гибель двух украинских военнослужащих — Юрия Громовича и Ярославы Никоненко, погибших в результате обстрела ... подробнее →

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