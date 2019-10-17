Цена на газ для украинцев снизится в октябре 17.10.2019 14:05 Украинцы заплатят за газ в октябре меньше, чем в сентябре текущего года. Сообщается, что стоимость голубого топлива к концу нынешнего месяца упадет на 4,9 процента. Так, сейчас 1 тысяча кубов ... подробнее →

В Киеве «заминировали» суд перед началом заседания по Приватбанку 17.10.2019 13:47 В Хозяйственный суд города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании. Именно в этом суде сегодня должно было состояться рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о возвращении ПриватБанка, ... подробнее →