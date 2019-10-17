Депутатов будут лишать возмещения расходов, связанных с выполнением полномочий. Так, при отсутствии нардепа на 1/3 заседаний за месяц, «вторую зарплату» они не получат. В данный момент часто наблюдаются ситуации, когда на заседании ... подробнее →

Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский уверен, что тарифы на газ для населения Украины можно в этом году не просто не повышать, а даже снизить. Для этого ... подробнее →

На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов. Соответствующие фото и видео появились в ... подробнее →

Верховная Рада приняла законопроект № 0906 о внедрении новых воинских званий в армии. Об этом сообщается на сайте парламента. Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально ... подробнее →

В центре Киева прошел митинг против возвращения национализации "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. Активисты выступили с протестом у здания Хозяйственного суда, расположенного на улице ... подробнее →

Гражданская жена убитого члена НВФ «ДНР» Арсена Павлова («Моторолы»), Елена Коленкина, известная, как «Канистра», сейчас живет в оккупированном РФ Крыму. Об ... подробнее →

Святослав Вакарчук прокомментировал свои личные отношения с Владимиром Зеленским Певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью «Украинской ... подробнее →

В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов 17.10.2019 19:14 ВСК также создали для противодействия информационному воздействию РФ Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина. Нардепы приняли за основу и в ... подробнее →