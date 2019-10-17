Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов 17.10.2019 11:15 Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной ... подробнее →

Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?.. 17.10.2019 10:46 В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков? Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой ... подробнее →