В украинской армии появятся новые воинские звания

17.10.2019 22:27

Верховная Рада приняла законопроект № 0906 о внедрении новых воинских званий в армии. Об этом сообщается на сайте парламента. Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально ... подробнее →

В Крыму "пумба" атаковал людей: опасный дикий зверь всполошил курорт

17.10.2019 21:45

На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов. Соответствующие фото и видео появились в ... подробнее →

«Тарифы должны снижаться»: Землянский рассказал о спекуляциях с платёжками

17.10.2019 21:21

Аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский уверен, что  тарифы на газ  для населения Украины можно в этом году не просто не повышать, а даже снизить. Для этого ... подробнее →

Депутатов лишат "второй зарплаты" за прогулы

17.10.2019 20:43

Депутатов будут лишать возмещения расходов, связанных с выполнением полномочий. Так, при отсутствии нардепа на 1/3 заседаний за месяц, «вторую зарплату» они не получат. В данный момент часто наблюдаются ситуации, когда на заседании ... подробнее →

Вакарчук поразил заявлением о Зеленском, раскрыта скандальная правда: «Я не напрашивался…»

17.10.2019 20:19

Святослав Вакарчук  прокомментировал свои личные отношения с Владимиром Зеленским Певец и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью  «Украинской ... подробнее →

Донецкий блогер рассказал о том, где и как живет «вдова Моторолы»

17.10.2019 20:00

Гражданская жена убитого члена НВФ «ДНР» Арсена Павлова («Моторолы»), Елена Коленкина, известная, как «Канистра», сейчас живет в оккупированном РФ Крыму. Об ... подробнее →

Проблемы с Приватбанком вывели людей на улицы: все подробности

17.10.2019 19:45

В центре Киева прошел митинг против возвращения национализации "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. Активисты выступили с протестом у здания Хозяйственного суда, расположенного на улице ... подробнее →

В армии Украины больше не будет ни одного прапорщика

17.10.2019 19:30

Украинский парламент семнадцатого октября текущего года 278 голосами приняли проект закона №0906 относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты украинского государства. Таким ... подробнее →

В Раде решили разобраться со сменой собственников телеканалов

17.10.2019 19:14

ВСК также создали для противодействия информационному воздействию РФ Верховная рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию смены собственников телеканалов, передает корреспондент  РБК-Украина. Нардепы приняли за основу и в ... подробнее →

Приметы и суеверия: какой будет зима в 2020 году

17.10.2019 18:48

Иногда мы все хотим заглянуть в будущее. До конца осени осталось не так много времени, поэтому уже любопытно, что ждет нас зимой. По народным приметам можно узнать долгосрочный прогноз погоды, ведь ... подробнее →

Вредно ли терпеть, когда хочется в туалет: ответ врачей

17.10.2019 18:31

Привычка слишком долго терпеть перед тем, как отправиться в туалет, грозит человеку многими неприятными расстройствами. Физиотерапевты рассказали, что такие люди чаще страдают от ослабленных ... подробнее →

«Нет необходимости»: Вакарчук объяснил, почему он не общается с Зеленским

17.10.2019 17:50

Святослав Вакарчук  объяснил в интервью журналистам издания Украинская правда, почему он не общается с Владимиром Зеленским. По словам лидера партии «Голос», он уже несколько лет не ... подробнее →

У Зеленского решат судьбу скандального депутата из Днепра: «провинциальный решала»

17.10.2019 17:30

Депутата от 27-го округа в Днепре Вячеслава  Медяника  вызвали в Офис президента Журналистка Светлана Крюкова в социальных сетях рассказала, что депутат от СН Вячеслав Медяник, который ... подробнее →

«Бес» о Гиркине: «Беглоблагородие» убегал из Славянска в багажнике, обложенный бронежилетами

17.10.2019 17:18

Экс-командир подразделений славянской группировки «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), возможно, «банки не брал». Однако присваивал и передавал московским родственникам деньги, ... подробнее →

Это не унитаз и не пульт от телевизора: Профессор назвал самое грязное место в доме

17.10.2019 17:00

В каждом уголке дома живут опасные микробы, однако существует место, чистоту которого необходимо поддерживать особенно тщательно. Как информирует  replyua.net  со ссылкой на CNN Health, об ... подробнее →

В зоне ООС из-за взрыва неизвестного устройства пострадал боец ВСУ

17.10.2019 16:39

С начала суток подразделения сепаратистов три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный пострадал при подрыве на взрывном устройстве. Об этом сообщает Минобороны в ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 54 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх