Зеленский подписал закон о защите предпринимателей: к чему готовиться17.10.2019 11:45
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от ... подробнее →
Британский пластический хирург "вычислил" 5 самых красивых женщин в мире17.10.2019 11:30
Американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире, сообщает сайт #Буквы . Так, пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва, используя ... подробнее →
Крым содрогнулся от десятков мощных взрывов17.10.2019 11:15
Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной ... подробнее →
Подразделения НВФ 30 раз открывали огонь на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один погиб17.10.2019 11:00
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →
Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?..17.10.2019 10:46
В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков? Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой ... подробнее →
Президент Турции Реджеп Эрдоган срочно летит к Путину: войска переброшены, подробности17.10.2019 10:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября поедет в российский Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным Об этом сообщил сам Эрдоган, передает Reuters . ... подробнее →
Ватикан выпустил четки с «умным» крестом17.10.2019 10:30
Ватикан выпустил электронные четки Click to Pray, которые активируются, если перекреститься. С помощью гаджета в Ватикане рассчитывают привлечь как можно больше молодежи к католической вере, сообщает ... подробнее →
В США умер боксер, нокаутированный в андеркарде Усика17.10.2019 10:15
27-летний американский боксер Патрик Дэй (17-4-1, 6 КО) умер в больнице от травм, полученных в бою против соотечественника Чарльза Конуэлла (11-0, 8 КО), который проходил в андеркарде поединка ... подробнее →
В России кот-наркокурьер сбежал до суда и развалил уголовное дело17.10.2019 10:00
В России сбежал кот, которого полиция подозревала в переправке наркотиков в колонию. Побег существенно усложнил рассмотрение дела. Уточняется, что четверолапый дал деру из зооуголка, куда его ... подробнее →
Украина хочет соединить Черное море с Балтийским17.10.2019 09:45
Министр инфраструктуры Украины и министр транспорта Беларуси договорились соединить Черное море с Балтийским до 1 мая 2020 года. Грузовые суда будут ходить по рекам Западный Буг, Висла, Днепр, ... подробнее →
Медиум пояснил, как "советская" привычка отпугивает от вас деньги17.10.2019 09:32
Эзотерики категорически запрещают хранить фотографии в кошельке. Эта советская привычка отпугивает денежные потоки и «препятствует» финансовому благополучию. Фото в бумажнике также ... подробнее →
Чем опасны оскорбления в адрес родственников: дельные советы от экспертов17.10.2019 09:15
Оскорбление близких вам людей негативно сказывается на карме. Под оскорблением следует понимать не только целенаправленную критику, но и саму попытку оскорбить родственника. Близкие люди должны ... подробнее →
Зеленский поразил заявлением про Путина, такого украинцы не ожидали: подробности17.10.2019 09:00
Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение о «формуле Штайнмайера» и особом статусе Донбасса Заинтересован ли президент России Владимир Путин в использовании ... подробнее →
Гиркин «опустил» Бородая «ниже плинтуса»: Я ему даже кухню не доверил бы, не то что взвод17.10.2019 08:47
Бывший главарь террористов из Донецкой области, убийца украинских защитников на Донбассе Игорь Гиркин разразился порцией критики в адрес бывших своих «соратников». В частности, он ... подробнее →
Врачи назвали оптимальное время для первой чашки кофе17.10.2019 08:30
Сколько чашек можно пить в день. Ароматный напиток лучше выпивать в промежутке между 10:00 и 12:00. К такому выводу пришли австралийские ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Президент Зеленский изменил состав СНБО: кто теперь входит в совет нацбезопасности17.10.2019 08:15
Владимир Зеленский вывел из состава СНБО Александра Данилюка. Теперь вместо него в состав совета нацбезопасности и обороны будут введены Александр Данилов и начальник службы внешней разведки Украины ... подробнее →
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