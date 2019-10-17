В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе члены НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный погиб, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →

Стало известно, что в западной части незаконно аннексированного Крымского полуострова пятнадцатого октября произошло чрезвычайное происшествие, имеющее непосредственное отношение к оккупационной ... подробнее →

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от ... подробнее →

Двойное гражданство в Украине: заживем как финны и американцы?.. 17.10.2019 10:46 В Украине снова взялись обсуждать запрет на двойное гражданство. Что нам даст эта инициатива и как избежать возможных рисков? Министерство иностранных дел Украины занялось разработкой ... подробнее →

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