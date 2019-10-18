РФ выдвинула Пушилину ультиматум: в "ДНР" будут крупные "чистки" "министров"18.10.2019 22:31
Нескольким "высокопоставленным чиновникам" в "ДНР" инкриминируют хищение "госсредств" в особо крупных размерах. Это касается в том числе и экс-фейкового "министра" связи Виктора Яценко, уволенного ... подробнее →
Какие сюрпризы ждут сегодняшних и завтрашних пенсионеров?18.10.2019 22:07
« АиФ » решил разхобраться, какие изменения ждут в ближайшее время тех, кто только собирается оформлоять пенсии, а также тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. ЭСТОНСКАЯ МОДЕЛЬ ... подробнее →
Генштаб ВСУ: РФ готовится к широкомасштабной военной агрессии. Эти планы очевидны18.10.2019 21:47
Россия готовится к широкомасштабному наступлению. Нападению подвергнется не только территория вдоль линии соприкосновения, но и районы на границе с Беларусью и Крымом, а также в Бессарабии. Об ... подробнее →
Возле КПВВ близ Станицы Луганской появился билборд с предупреждением18.10.2019 21:24
В Сети появилось фото предостерегающего билборда возле контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Содержимое адресовано тем, кто подумывает над получением российского паспорта. Возле ... подробнее →
Крым вернется Украине: в Кремле озвучили единственное необходимое условие18.10.2019 21:05
Сергей Цеков, сенатор, член Совета федерации РФ и по совместительству один из топовых кремлевских пропагандистов рассказал, что нужно сделать Украине для того, чтобы вернуть Крым. Для того, чтобы ... подробнее →
Последние теплые выходные в этом году: Синоптик рассказала о погоде завтра, 19 октября18.10.2019 20:48
Погода в Украине в субботу, 19 октября, будет сухая солнечная теплая с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов. При ... подробнее →
Министр обороны отказался комментировать угрозу потери населенных пунктов в случае отвода войск на Донбассе18.10.2019 20:26
Во время сегодняшнего часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр обороны Украины Андрей Загороднюк не стал комментировать информацию об угрозе потери около 30 населенных пунктов в случае ... подробнее →
Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы18.10.2019 19:58
Бывший лидер группировки "ДНР" россиянин Александр Бородай признался, что известный полевой командир боевиков Арсен Павлов, известный как Моторола, на самом деле погиб в криминальных разборках, а не ... подробнее →
Как Россия "отблагодарила" сепаратистов Донецка за предательство Украины18.10.2019 19:34
Подавляющее большинство жителей оккупированного Донбасса, которые в 2014 году поверили речам российской пропаганды и поддержали "русский мир", сегодня разочарованы произошедшим. Их судьбы, города и ... подробнее →
В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска18.10.2019 19:15
По словам медиков, вирусы группы В вызывают меньше осложнений, нежели группы А. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик ... подробнее →
Новый Год – новая жизнь: кто из знаков Зодиака может рассчитывать на кардинальные перемены в 2020 году!!!18.10.2019 18:52
Когда заканчивается один год, все ждут, что вместе с ним закончатся все проблемы и неудачи, а на смену им придет новая, яркая и беззаботная жизнь. Астрологи обещают, что предстоящий 2020 год ... подробнее →
Из Украины в Россию поставляется сырье для оборонной промышленности РФ18.10.2019 18:33
Стало известно, что предприятие российского олигарха Олега Дерипаски, которого называют другом Путина, добывает из недр украинского государства кварцит, который поставляют в Российскую Федерацию. ... подробнее →
Быстро выводит мокроты и размягчает: Медики подсказали, как быстро избавиться от кашля18.10.2019 18:09
Молоко, смешанное с минеральной водой, поможет быстрее вывести мокроты, а травяные отвары – смягчат кашель и воспаленное горло. Смягчить кашель помогут отвары трав, а быстрее откашляться ... подробнее →
Из Донецка выгнали жену Моторолы: у Канистры отобрали бизнес и заставили продать квартиру18.10.2019 17:50
Елена Коленкина, на которой террорист Моторолла так официально и не женился, скрывается на территории оккупированного Крыма. Через время после ликвидации ее мужа-боевика женщину из Донецка выжили. У ... подробнее →
Флаги "ДНР" возникли в Украине за 7 лет до Майдана: появилось знаковое фото митинга в Донецке18.10.2019 17:33
В соцсетях всплыл кадр с флагами террористической "ДНР", сделанный в Донецке задолго до Революции достоинства и других событий в Украине в 2013-2014 годах. Блогер Necro Mancer на своей странице ... подробнее →
Астролог предупредил пять знаков зодиака о неприятностях под конец года: наступит черная полоса18.10.2019 16:59
Павел Глоба раскрыл секрет, кого из знаков зодиака ждет беда Известный астролог Павел Глоба сообщил людям, каких знаков зодиака несдобровать в декабре 2019 года, пишет Политека . В судьбе девы ... подробнее →
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