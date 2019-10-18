Toyota представила ультракомпактный электрокар 18.10.2019 14:10 Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua . Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ... подробнее →