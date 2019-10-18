Для собак и выпивох: Что произошло с катками Донецка18.10.2019 14:51
В довоенное время в Донецке работали 3 любительских катка, судьба которых сложилась по-разному, передают Донецкие новости. Развлекательный парк «Марабушта» прекратил работу из-за ... подробнее →
В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие18.10.2019 14:34
Все необходимые правовые акты для введения амнистии для террористов "Л/ДНР" уже давно приняты Верховной Радой. Однако в силу они еще не вступили. Работать законопроект не начнет, пока РФ не выполнит ... подробнее →
«Ситуацию нужно менять»: у Зеленского озвучили интересный прогноз по реализации «формулы Штайнмайера»18.10.2019 14:19
Депутат ВР от президентской партии «Слуга народа» Святослав Юраш, возглавляющий подкомитет по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом в комментарии изданию ... подробнее →
Toyota представила ультракомпактный электрокар18.10.2019 14:10
Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua . Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ... подробнее →
Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал18.10.2019 13:54
Выход России из договорной базы по приложениям к конвенциям 1949 года может свидетельствовать о скором выводе войск Путина с Донбасса и прекращении войны. Такое мнение выразил белорусский аналитик, ... подробнее →
Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса18.10.2019 13:49
Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье. Заместитель министра ... подробнее →
В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ18.10.2019 13:32
Российское командование на временно неподконтрольной Украине части Донбасса перешло к официальной установке штрафов за преждевременное расторжение контрактов членами НВФ. Об этом сообщает Главное ... подробнее →
Похищения людей и торговля органами: в Киеве полиция "накрыла" частную клинику18.10.2019 13:08
В Киеве полиция накрыла частную клинику, которая подозревается в торговле человеческими органами на черном рынке. В медцентре уже прошли обыски. Руководство отрицает все обвинения. Об обысках в ... подробнее →
«Перестраховываются»: идеолог «ДНР» озвучил детали скандального «приказа» главарей ОРДО18.10.2019 12:51
Идеолог «ДНР» Роман Манекин объяснил детали так называемого «приказа» главарей НВФ, согласно которому на границе между неподконтрольной Украине частью Донетчины и России ... подробнее →
Путин готовится к большой войне - российский эксперт Гольц бьет тревогу18.10.2019 12:32
Российский журналист и военный эксперт Александр Гольц проанализировал действия властей РФ, в частности президента Владимира Путина, в сфере обороны и предсказал, что Кремль продолжительное время ... подробнее →
Путин согласится отстать от Украины только при одном условии: эксперт указал на самое слабое звено главы РФ18.10.2019 12:10
Политический эксперт Виктор Каспрук предположил, что, если у России будет перекрыт доступ к технологиям и инвестициям стран Запада, очень скоро экономическая ситуация в стране-агрессоре станет просто ... подробнее →
Xiaomi начала выпуск мониторов18.10.2019 12:00
Компания Xiaomi официально представила в Китае свои первые игровые мониторы — один с массивным 34-дюймовым изогнутым дисплеем, а второй с 23,8-дюймовым экраном, сообщает iLenta.com . ... подробнее →
"Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"18.10.2019 11:50
В оккупированный Иловайск из России прибыла группа кадровых военных ВС РФ с боевой техникой. На Донбассе ожидается серьезное обострение конфликта. О прибытии российских военных в Иловайск в ... подробнее →
В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам18.10.2019 11:31
В Мариуполе, Донецкой области, местные жители и гости города могут побывать на экскурсии муралов и мозаик. Мероприятие запланировали на эту пятницу, 18 октября, передает пресс-служба Мариупольского ... подробнее →
Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела18.10.2019 11:09
Гибридная армия Российской Федерации не сбавляет обороты, ведя массированные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенных артиллерийских установок калибра 122 мм. За минувшие ... подробнее →
«Душат пенсионеров проверками»: Престарелые украинцы остаются без пенсий.. их ожидает голодная гибель18.10.2019 10:51
Относительно недавно, 20 сентября 2019 года был принят законопроект предполагающий верификацию государственных выплат и пенсий в частности. После этого началась масштабная проверка пенсионеров, ... подробнее →
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- Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал13:54
- Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса13:49
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