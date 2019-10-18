В Сети появилось фото предостерегающего билборда возле контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская". Содержимое адресовано тем, кто подумывает над получением российского паспорта. Возле ... подробнее →

Россия готовится к широкомасштабному наступлению. Нападению подвергнется не только территория вдоль линии соприкосновения, но и районы на границе с Беларусью и Крымом, а также в Бессарабии. Об ... подробнее →

« АиФ » решил разхобраться, какие изменения ждут в ближайшее время тех, кто только собирается оформлоять пенсии, а также тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. ЭСТОНСКАЯ МОДЕЛЬ ... подробнее →

Нескольким "высокопоставленным чиновникам" в "ДНР" инкриминируют хищение "госсредств" в особо крупных размерах. Это касается в том числе и экс-фейкового "министра" связи Виктора Яценко, уволенного ... подробнее →