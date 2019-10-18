В МИД Украины готовы к амнистии боевиков "Л/ДНР", но Москве придется выполнить условие

18.10.2019 14:34

Все необходимые правовые акты для введения амнистии для террористов "Л/ДНР" уже давно приняты Верховной Радой. Однако в силу они еще не вступили. Работать законопроект не начнет, пока РФ не выполнит ... подробнее →

«Ситуацию нужно менять»: у Зеленского озвучили интересный прогноз по реализации «формулы Штайнмайера»

18.10.2019 14:19

Депутат ВР от президентской партии «Слуга народа» Святослав Юраш, возглавляющий подкомитет по вопросам связей и защиты прав и интересов украинцев за рубежом в комментарии изданию ... подробнее →

Toyota представила ультракомпактный электрокар

18.10.2019 14:10

Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua . Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ... подробнее →

Путин оставляет Донбасс в покое?.. Появился важный сигнал

18.10.2019 13:54

Выход России из договорной базы по приложениям к конвенциям 1949 года может свидетельствовать о скором выводе войск Путина с Донбасса и прекращении войны. Такое мнение выразил белорусский аналитик, ... подробнее →

Россия выдвинула новый ультиматум о "вечном" особом статусе Донбасса

18.10.2019 13:49

Российская сторона на переговорах в Минске добивается введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также требует открыть контрольный пункт в Счастье. Заместитель министра ... подробнее →

В ОРДЛО ввели огромные штрафы для членов НВФ

18.10.2019 13:32

Российское командование на временно неподконтрольной Украине части Донбасса перешло к официальной установке штрафов за преждевременное расторжение контрактов членами НВФ. Об этом сообщает Главное ... подробнее →

Похищения людей и торговля органами: в Киеве полиция "накрыла" частную клинику

18.10.2019 13:08

В Киеве полиция накрыла частную клинику, которая подозревается в торговле человеческими органами на черном рынке. В медцентре уже прошли обыски. Руководство отрицает все обвинения. Об обысках в ... подробнее →

«Перестраховываются»: идеолог «ДНР» озвучил детали скандального «приказа» главарей ОРДО

18.10.2019 12:51

Идеолог «ДНР» Роман Манекин объяснил детали так называемого «приказа» главарей НВФ, согласно которому на границе между неподконтрольной Украине частью Донетчины и России ... подробнее →

Путин готовится к большой войне - российский эксперт Гольц бьет тревогу

18.10.2019 12:32

Российский журналист и военный эксперт Александр Гольц проанализировал действия властей РФ, в частности президента Владимира Путина, в сфере обороны и предсказал, что Кремль продолжительное время ... подробнее →

Путин согласится отстать от Украины только при одном условии: эксперт указал на самое слабое звено главы РФ

18.10.2019 12:10

Политический эксперт Виктор Каспрук предположил, что, если у России будет перекрыт доступ к технологиям и инвестициям стран Запада, очень скоро экономическая ситуация в стране-агрессоре станет просто ... подробнее →

Xiaomi начала выпуск мониторов

18.10.2019 12:00

Компания Xiaomi официально представила в Китае свои первые игровые мониторы — один с массивным 34-дюймовым изогнутым дисплеем, а второй с 23,8-дюймовым экраном, сообщает iLenta.com . ... подробнее →

"Миротворец": "Кремль пригнал на Донбасс бригаду ВС РФ с техникой, уже в Иловайске"

18.10.2019 11:50

В оккупированный Иловайск из России прибыла группа кадровых военных ВС РФ с боевой техникой. На Донбассе ожидается серьезное обострение конфликта. О прибытии российских военных в Иловайск в ... подробнее →

В Мариуполе проведут экскурсию по муралам и мозаикам

18.10.2019 11:31

В Мариуполе, Донецкой области, местные жители и гости города могут побывать на экскурсии муралов и мозаик. Мероприятие запланировали на эту пятницу, 18 октября, передает пресс-служба Мариупольского ... подробнее →

Оккупанты РФ громят позиции ВСУ 122-мм артиллерией, накалив обстановку на Донбассе до предела

18.10.2019 11:09

Гибридная армия Российской Федерации не сбавляет обороты, ведя массированные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил из запрещенных артиллерийских установок калибра 122 мм. За минувшие ... подробнее →

«Душат пенсионеров проверками»: Престарелые украинцы остаются без пенсий.. их ожидает голодная гибель

18.10.2019 10:51

Относительно недавно, 20 сентября 2019 года был принят законопроект предполагающий верификацию государственных выплат и пенсий в частности. После этого началась масштабная проверка пенсионеров, ... подробнее →

Герой войны на Донбассе стал жертвой грабителей

18.10.2019 10:34

В Киеве ограбили бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который сейчас является депутатом Верховной Рады. Об ограблении сообщает Апостроф со ... подробнее →

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