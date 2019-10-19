Российское правительство одобрило закон, упрощающий украинцам получение гражданства РФ19.10.2019 22:33
В Российской Федерации правительство одобрило законопроект О внесении изменений в ст. 331 закона о гражданстве РФ, в котором предлагается отменить для украинцев и белорусов собеседование и без него ... подробнее →
В Донецкой области более 700 детей ушли из дома: в чем причина бегства19.10.2019 22:15
За последние 9 месяцев 728 несовершеннолетних детей Донетчины ушли из дома по разным причинам. Правоохранителям удалось всех найти и вернуть в семью. Об этом сообщается в пресс-службе полиции ... подробнее →
На Донбассе с начала суток произошло восемь обстрелов: один боец ВСУ получил ранения19.10.2019 21:50
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 19 октября оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате ... подробнее →
Пушилин торжественно наградил членов НВФ «Отдельный Краматорский комендантский полк». ВИДЕО19.10.2019 21:29
Вчера, 18 октября, главарь «ДНР» Денис Пушилин вручил «государственные» награды членам вооруженного формирования «Отдельный Краматорский комендантский полк». ... подробнее →
Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми19.10.2019 21:06
Это не просто слова. Психологи доказали, что так всё и обстоит на самом деле! Загадка из загадок: столетиями представительницы прекрасного пола пытаются вывести для себя формулу женской ... подробнее →
В России украинцам хотят присвоить статус "носителей русского языка"19.10.2019 20:50
Статус носителя языка дет право на упрощенное получение гражданства РФ. Правительство России предложило предоставить гражданам Украины статус носителей русского языка и внесло соответствующий ... подробнее →
Всплыло тайное письмо офиса Зеленского о "формуле Штайнмайера": "нам лгали"19.10.2019 20:31
Опубликован скандальный документ, согласно которому руководство страны еще в июле приняло решение согласовать "формулу Штайнмайера". Появилось тайное письмо руководителя Офиса президента ... подробнее →
Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие19.10.2019 20:12
1. Рыбы Настоящие гуманисты. Помогать окружающим Рыбам в радость. Это делает их по-настоящему счастливыми. Рыбы же стараются и подбирать профессию так. чтобы она помогала людям. Правда этот знак ... подробнее →
Компания РФ "Мечел" требует у Кремля 18 млрд за создание "ДНР": "Кинули самих себя"19.10.2019 19:52
Российская компания "Мечел" обратилась с просьбой к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку компенсировать убытки, которые она понесла из-за оккупации Донбасса. Россияне с "Л/ДНР" умудрились "кинуть" не ... подробнее →
Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха19.10.2019 19:29
Правительство Украины еще в начале этого года предложило четыре выходных дня в Новый год – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № ... подробнее →
«Не смогут никогда смириться»: стало известно о цинизме Зайцевой и Дронова19.10.2019 19:08
Адвокат потерпевших в смертельном ДТП в Харькове на Сумской Лариса Матвеева сообщила, что ни Алена Зайцева, ни Геннадий Дронов так и не помогли жертвам аварии финансово, передает replyua.net . Речь ... подробнее →
Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна19.10.2019 18:49
Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу ... подробнее →
Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение19.10.2019 18:23
После того, как проект "Новороссия" провалился, Кремль решил испытать на Донбассе тактику "Троянского Коня". Москва вынашивала эту идею целых 5 лет. Однако, как оказалось, и здесь РФ в очередной раз ... подробнее →
Снижение тарифов на горячую воду и тепло: неожиданный прогноз19.10.2019 18:07
Как известно, тарифы на отопление и горячую воду должны неизбежно расти, однако эксперты знают как сделать так, чтобы избежать данной ситуации. К тому же, цены на эти услуги могут даже уменьшиться. ... подробнее →
Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана19.10.2019 17:43
Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал журналистам, ... подробнее →
В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи19.10.2019 17:19
В «Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет», проживающим в ОРДО, были внесены изменения. Об этом сказано в соответствующем распоряжении «главы ... подробнее →
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