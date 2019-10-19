Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана

19.10.2019 17:43

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал журналистам, ... подробнее →

В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи

19.10.2019 17:19

В «Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет», проживающим в ОРДО, были внесены изменения. Об этом сказано в соответствующем распоряжении «главы ... подробнее →

Когда в Украине закончится бабье лето и похолодает

19.10.2019 16:55

Еще неделею украинцам можно наслаждаться теплом и ярким солнцем. К похолоданию стоит готовиться после 28 октября. Днем температура воздуха будет показывать стабильные плюс 20, а вот ночью станет ... подробнее →

В Мариуполе горел университет

19.10.2019 16:34

В Мариуполе во время учений «потушили» пожар в одном из корпусов МГУ. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Так, по легенде спасатели получили информацию о возгорании. Сразу ... подробнее →

Назван способ снизить риски онкологии на 45%

19.10.2019 16:18

Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы. В мире и в Украине увеличивается количество женщин, заболевших раком молочной железы в возрасте до 40 лет, передает ... подробнее →

В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ

19.10.2019 16:01

В неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает donpress . ... подробнее →

Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан

19.10.2019 15:40

Европейские партнеры Украины оказывают давление на президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе при помощи "формулы Штайнмайера", веря в то, что власти РФ готовы завершить ... подробнее →

В Украине будут штрафовать родителей школьников

19.10.2019 15:21

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684, пишет from-ua. В документе ... подробнее →

Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре

19.10.2019 14:58

Астролог, Василиса Володина, занялась составлением гороскопа на последний месяц осени, который уже не за горами. Общий прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака достаточно благоприятный. Особенно это ... подробнее →

«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности

19.10.2019 14:39

НАК «Нафтогаз Украины» намерен повысить цены на газ для промпотребителей с 1 ноября 2019 года почти на 20%. Об этом ссообщает пресс-служба государственной компании, передает donpress ... подробнее →

«Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР

19.10.2019 14:19

Сотрудник Федерального бюро расследований США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса Об этом говорится в расследование издания The Wall Street Journal, пишет ... подробнее →

"Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией

19.10.2019 13:59

В ночь на пятницу, 18 октября, произошло отключение Интернета в Луганске и других городах террористической "ЛНР". Этот инцидент породил слухи об "отжатии" оператора "Лугаком", однако все оказалось ... подробнее →

Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу

19.10.2019 13:43

Заяви можновладців щодо перспектив імплементації так званої "формули Штайнмайєра" засвідчують їхню невіру в реалістичність такого сценарію. Дивно, але при цьому вони продовжують наполягати на її ... подробнее →

Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?

19.10.2019 13:17

Как передает replyua.net, политолог Николай Белесков в своем блоге пишет о том, что сегодня самое время вспомнить период весны 2014 года – зимы 2015 года. В то время страна жила под угрозой ... подробнее →

Рябошапка сообщил, когда ГПУ предъявит Порошенко подозрение

19.10.2019 13:01

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, когда Генпрокуратура вручит подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Об этом он сказал во врем общения с журналистами в ВР, сообщает ... подробнее →

«Справлял нужду»: В Одессе мужчина с гранатой устроил настоящий переполох

19.10.2019 12:44

Полиция задержала мужчину с боеприпасом, который хулиганил в Одессе. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент случился на улице Известковой, пишет from-ua. Местные жители заметили как ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 34 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх