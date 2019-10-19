Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана19.10.2019 17:43
Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал журналистам, ... подробнее →
В ОРДО внесли изменения в порядок выдачи гуманитарной помощи19.10.2019 17:19
В «Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет», проживающим в ОРДО, были внесены изменения. Об этом сказано в соответствующем распоряжении «главы ... подробнее →
Когда в Украине закончится бабье лето и похолодает19.10.2019 16:55
Еще неделею украинцам можно наслаждаться теплом и ярким солнцем. К похолоданию стоит готовиться после 28 октября. Днем температура воздуха будет показывать стабильные плюс 20, а вот ночью станет ... подробнее →
В Мариуполе горел университет19.10.2019 16:34
В Мариуполе во время учений «потушили» пожар в одном из корпусов МГУ. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Так, по легенде спасатели получили информацию о возгорании. Сразу ... подробнее →
Назван способ снизить риски онкологии на 45%19.10.2019 16:18
Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы. В мире и в Украине увеличивается количество женщин, заболевших раком молочной железы в возрасте до 40 лет, передает ... подробнее →
В ОБСЕ заявили, что на Донбасс въехала очередная автоколонна с гумпомощью из РФ19.10.2019 16:01
В неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает donpress . ... подробнее →
Как Зеленский оказался в "ловушке" из-за "формулы Штайнмайера" - Стефан Сиохан19.10.2019 15:40
Европейские партнеры Украины оказывают давление на президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе при помощи "формулы Штайнмайера", веря в то, что власти РФ готовы завершить ... подробнее →
В Украине будут штрафовать родителей школьников19.10.2019 15:21
Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684, пишет from-ua. В документе ... подробнее →
Не везет в финансах – повезет в любви: астролог назвала знаки Зодиака, которые смогут закрутить бурный роман в Ноябре19.10.2019 14:58
Астролог, Василиса Володина, занялась составлением гороскопа на последний месяц осени, который уже не за горами. Общий прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака достаточно благоприятный. Особенно это ... подробнее →
«Нафтогаз» в ноябре повысит цены на газ для промышленности19.10.2019 14:39
НАК «Нафтогаз Украины» намерен повысить цены на газ для промпотребителей с 1 ноября 2019 года почти на 20%. Об этом ссообщает пресс-служба государственной компании, передает donpress ... подробнее →
«Работала контрразведка Путина»: на Донбассе найден мертвым агент ФБР19.10.2019 14:19
Сотрудник Федерального бюро расследований США Билли Рейли был найден мертвым на оккупированной территории Донбасса Об этом говорится в расследование издания The Wall Street Journal, пишет ... подробнее →
"Интернет-блэкаут" накрыл Луганск и всю "ЛНР" и открыл правду об "интеграции" с Россией19.10.2019 13:59
В ночь на пятницу, 18 октября, произошло отключение Интернета в Луганске и других городах террористической "ЛНР". Этот инцидент породил слухи об "отжатии" оператора "Лугаком", однако все оказалось ... подробнее →
Кінець "формули Штайнмайєра": Які чотири сценарії існують для Донбасу19.10.2019 13:43
Заяви можновладців щодо перспектив імплементації так званої "формули Штайнмайєра" засвідчують їхню невіру в реалістичність такого сценарію. Дивно, але при цьому вони продовжують наполягати на її ... подробнее →
Политолог: в 2014-2015 Украина жила под угрозой вторжения РФ, но не было уставших от войны, что случилось теперь?19.10.2019 13:17
Как передает replyua.net, политолог Николай Белесков в своем блоге пишет о том, что сегодня самое время вспомнить период весны 2014 года – зимы 2015 года. В то время страна жила под угрозой ... подробнее →
Рябошапка сообщил, когда ГПУ предъявит Порошенко подозрение19.10.2019 13:01
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, когда Генпрокуратура вручит подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Об этом он сказал во врем общения с журналистами в ВР, сообщает ... подробнее →
«Справлял нужду»: В Одессе мужчина с гранатой устроил настоящий переполох19.10.2019 12:44
Полиция задержала мужчину с боеприпасом, который хулиганил в Одессе. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент случился на улице Известковой, пишет from-ua. Местные жители заметили как ... подробнее →
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