В Мариуполе во время учений «потушили» пожар в одном из корпусов МГУ. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Так, по легенде спасатели получили информацию о возгорании. Сразу ... подробнее →

Еще неделею украинцам можно наслаждаться теплом и ярким солнцем. К похолоданию стоит готовиться после 28 октября. Днем температура воздуха будет показывать стабильные плюс 20, а вот ночью станет ... подробнее →

В «Порядок предоставления гуманитарной помощи семьям с детьми до 3-х лет», проживающим в ОРДО, были внесены изменения. Об этом сказано в соответствующем распоряжении «главы ... подробнее →

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал журналистам, ... подробнее →

Родители школьников могут заплатить серьезный штраф за систематические пропуски школьных занятий своих детей. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № 684, пишет from-ua. В документе ... подробнее →

Европейские партнеры Украины оказывают давление на президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе при помощи "формулы Штайнмайера", веря в то, что власти РФ готовы завершить ... подробнее →

В неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей 17 октября были замечены две колонны грузовиков из Российской Федерации. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает donpress . ... подробнее →

Каждые 2,5 минуты в Европе диагностируется новый случай рака молочной железы. В мире и в Украине увеличивается количество женщин, заболевших раком молочной железы в возрасте до 40 лет, передает ... подробнее →