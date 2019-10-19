В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 19 октября оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в результате ... подробнее →

За последние 9 месяцев 728 несовершеннолетних детей Донетчины ушли из дома по разным причинам. Правоохранителям удалось всех найти и вернуть в семью. Об этом сообщается в пресс-службе полиции ... подробнее →

В Российской Федерации правительство одобрило законопроект О внесении изменений в ст. 331 закона о гражданстве РФ, в котором предлагается отменить для украинцев и белорусов собеседование и без него ... подробнее →

1. Рыбы Настоящие гуманисты. Помогать окружающим Рыбам в радость. Это делает их по-настоящему счастливыми. Рыбы же стараются и подбирать профессию так. чтобы она помогала людям. Правда этот знак ... подробнее →

Это не просто слова. Психологи доказали, что так всё и обстоит на самом деле! Загадка из загадок: столетиями представительницы прекрасного пола пытаются вывести для себя формулу женской ... подробнее →

Выходные под Новый год-2020: Сколько предусмотрено дней отдыха 19.10.2019 19:29 Правительство Украины еще в начале этого года предложило четыре выходных дня в Новый год – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров № ... подробнее →