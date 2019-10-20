В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов20.10.2019 19:48
В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. В ... подробнее →
"Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией20.10.2019 19:20
В оккупированном российской армией Луганске боевики решили устроить акцию, выразив свое желание вступить в состав России. Боевики заявляют, что в их акции приняло участие около 2000 жителей ... подробнее →
США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков20.10.2019 18:49
Макрис высказал осторожный оптимизм. США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. ... подробнее →
В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією20.10.2019 18:22
Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua . подробнее →
Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне20.10.2019 17:55
Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне. "Она (Клинтон - ... подробнее →
Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака20.10.2019 17:30
Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и ... подробнее →
«Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево20.10.2019 17:13
Представители российско-оккупационных войск утром двадцатого октября обстреляли опорные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Как пишет replyua.net , об этом говорится в ... подробнее →
В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки20.10.2019 16:49
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и ... подробнее →
Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе20.10.2019 16:29
Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги. Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, ... подробнее →
Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар20.10.2019 16:09
Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области. ... подробнее →
Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское20.10.2019 15:52
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Петровское копают новые траншеи и ведут стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Вот что узнали « ... подробнее →
В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом20.10.2019 15:28
Сегодня днем под обстрел попал поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки. Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, ... подробнее →
Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду20.10.2019 15:11
В оккупированном селе Крещатинское, что недалеко от Мариуполя, в конце сентября простился с жизнью морской пехотинец "ДНР" по кличке Сеня. Родные наемника не верят в версию с суицидом, которую им ... подробнее →
"Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении20.10.2019 14:56
Певица MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. В комментарии журналистам артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал ... подробнее →
Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник20.10.2019 14:32
В понедельник, 21 октября, в Украине будет по-летнему теплая и комфортная погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. В начале недели погода в большинстве ... подробнее →
Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец20.10.2019 14:08
Недавно в столице завершилась масштабная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой были показаны новинки отечественного ОПК. О том, какие из этих новинок могут вскоре появиться в войсках, о ... подробнее →
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- «Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево17:13
- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское15:52
- В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом15:28
- Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду15:11
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією18:22
- Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне17:55
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- В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки16:49
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе16:29
- Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар16:09
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