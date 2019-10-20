Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua . подробнее →

Макрис высказал осторожный оптимизм. США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. ... подробнее →

В оккупированном российской армией Луганске боевики решили устроить акцию, выразив свое желание вступить в состав России. Боевики заявляют, что в их акции приняло участие около 2000 жителей ... подробнее →

В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. В ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и ... подробнее →

Представители российско-оккупационных войск утром двадцатого октября обстреляли опорные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Как пишет replyua.net , об этом говорится в ... подробнее →

Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и ... подробнее →

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне. "Она (Клинтон - ... подробнее →

Сегодня днем под обстрел попал поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки. Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Петровское копают новые траншеи и ведут стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Вот что узнали « ... подробнее →

Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области. ... подробнее →

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги. Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, ... подробнее →

Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник 20.10.2019 14:32 В понедельник, 21 октября, в Украине будет по-летнему теплая и комфортная погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. В начале недели погода в большинстве ... подробнее →