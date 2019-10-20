В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам 20.10.2019 22:36 На временно оккупированных территориях Донецкой области бюджетникам урезали заработную плату. Кроме того, ведется речь о сокращении кадров. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →

Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения 20.10.2019 21:50 На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу ... подробнее →