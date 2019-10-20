В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов 20.10.2019 19:48 В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. В ... подробнее →

США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков 20.10.2019 18:49 Макрис высказал осторожный оптимизм. США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. ... подробнее →