В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов

20.10.2019 19:48

В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. В ... подробнее →

"Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией

20.10.2019 19:20

В оккупированном российской армией Луганске боевики решили устроить акцию, выразив свое желание вступить в состав России. Боевики заявляют, что в их акции приняло участие около 2000 жителей ... подробнее →

США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков

20.10.2019 18:49

Макрис высказал осторожный оптимизм. США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. ... подробнее →

В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією

20.10.2019 18:22

  Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua . подробнее →

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

20.10.2019 17:55

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне. "Она (Клинтон - ... подробнее →

Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

20.10.2019 17:30

Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и ... подробнее →

«Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево

20.10.2019 17:13

Представители российско-оккупационных войск утром двадцатого октября обстреляли опорные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Как пишет replyua.net , об этом говорится в ... подробнее →

В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки

20.10.2019 16:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и ... подробнее →

Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе

20.10.2019 16:29

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги. Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, ... подробнее →

Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар

20.10.2019 16:09

Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области. ... подробнее →

Боевики «ДНР» копают новые траншеи в районе н.п. Петровское

20.10.2019 15:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Петровское копают новые траншеи и ведут стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Вот что узнали « ... подробнее →

В Горловке идет обстрел: зафиксировано прямое попадание в жилой дом

20.10.2019 15:28

Сегодня днем под обстрел попал поселок Зайцево, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки. Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, ... подробнее →

Под Мариуполем загадочно погиб морской пехотинец "ДНР" Сеня - родные хотят знать правду

20.10.2019 15:11

В оккупированном селе Крещатинское, что недалеко от Мариуполя, в конце сентября простился с жизнью морской пехотинец "ДНР" по кличке Сеня. Родные наемника не верят в версию с суицидом, которую им ... подробнее →

"Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении

20.10.2019 14:56

Певица MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. В комментарии журналистам артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал ... подробнее →

Тепло как летом: синоптик рассказала о погоде на понедельник

20.10.2019 14:32

В понедельник, 21 октября, в Украине будет по-летнему теплая и комфортная погода. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. В начале недели погода в большинстве ... подробнее →

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

20.10.2019 14:08

Недавно в столице завершилась масштабная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой были показаны новинки отечественного ОПК. О том, какие из этих новинок могут вскоре появиться в войсках, о ... подробнее →

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