В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам

20.10.2019 22:36

На временно оккупированных территориях Донецкой области бюджетникам урезали заработную плату. Кроме того, ведется речь о сокращении кадров. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →

«А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске

20.10.2019 22:12

На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Роман Цимбалюк посмеялся над акцией в ныне оккупированном пророссийскими террористами Луганске за присоединение к ... подробнее →

Украинцы смогут получать субсидии в упрощенном порядке: кого коснутся изменения

20.10.2019 21:50

На сверхурочную площадь, но не более чем 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию за выслугу ... подробнее →

"Государство в постели": Рада рассматривает законопроект о реестре интима

20.10.2019 21:17

В комитет Верховной Рады Украины по правам человека поступило письменное предложение о создании государственного (добровольного) реестра лиц, которые начали половую жизнь. Автором инициативы стал ... подробнее →

В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка

20.10.2019 20:53

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, таких как Макеевка, Горловка и Дебальцево резко ухудшается криминогенная обстановка. Растет число убийств и других тяжких преступлений. ... подробнее →

В России озвучили «реальный метод» для Украины вернуть Крым

20.10.2019 20:21

Украина сможет вергуть аннексированный Крым, «только если войдет в состав Российской Федерации. Об этом заявил РИА Новости российский сенатор, член Совфеда РФ Сергей Цеков, передает ... подробнее →

В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов

20.10.2019 19:48

В "ДНР" ввели штраф для выпускников государственных вузов, если те откажутся отработать 3 года по направлению, передает Donbass.live. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях. В ... подробнее →

"Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией

20.10.2019 19:20

В оккупированном российской армией Луганске боевики решили устроить акцию, выразив свое желание вступить в состав России. Боевики заявляют, что в их акции приняло участие около 2000 жителей ... подробнее →

США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков

20.10.2019 18:49

Макрис высказал осторожный оптимизм. США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. ... подробнее →

В ОРДЛО влаштували флешмоб задля бажання інтегруватись з Росією

20.10.2019 18:22

  Зокрема, флешмоб влаштували на підконтрольній Україні частині Луганської області. На 15 хвилин учасники акції вишикувались у фігуру "Ми хочемо до Росії". Про це повідомляє Depo.ua . подробнее →

Трамп назвал Хиллари Клинтон сумасшедшей и заявил, что ему нравятся россияне

20.10.2019 17:55

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон сумасшедшей за ее высказывания в адрес американских политиков и отметил, что ему нравятся россияне. "Она (Клинтон - ... подробнее →

Самый правдивый гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

20.10.2019 17:30

Близится один из самых необычных и волшебных годов за последние 100 лет. 2020 года для многих станет годом позитивных перемен, судьбоносных встреч и событий. Готовьтесь! Скоро застой закончится и ... подробнее →

«Развоить войска не передумали?»: Боевики «ЛДНР» изо всех сил «лупанули» по Зайцево

20.10.2019 17:13

Представители российско-оккупационных войск утром двадцатого октября обстреляли опорные пункты подразделений Вооруженных сил Украины в районе Золотого-4. Как пишет replyua.net , об этом говорится в ... подробнее →

В районе н.п. Спартак боевики установили поперек дороги мины и бетонные блоки

20.10.2019 16:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временнооккупированного н.п. Спартак на дороге, ведущей к временно оккупированнойЯсиноватой установили поперек дороги противотанковые мины и ... подробнее →

Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе

20.10.2019 16:29

Украинские военные в зоне ООС на Донбассе, на одной из отвоеванных у подразделений НВФ позиций обнаружили семь тел и две левые ноги. Об этом сообщает фонд «Повернись живим» в соцсети, ... подробнее →

Березовец раскрыл план Коломойского внутри Украины: сегодня утром олигарх нанес первый удар

20.10.2019 16:09

Известный украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец раскрыл новые обстоятельства крупного скандала, который связан с отставкой Михаила Брно-Айрияна с поста главы Киевской области. ... подробнее →

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