Пристайко Вадим, министр иностранных дел, сообщил, что для Украины открывается возможности путешествия в новые страны безвизово. Так, есть уже договоренность с Колумбией и Эквадором о безвизовом ... подробнее →

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» может не состоятся из-за Украины и России Российский политический деятель и адвокат Марк Фейгин заявил, выступая в эфире ... подробнее →

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Дожив до преклонного возраста, женщины зачастую пытаются больше внимания уделять своему здоровью, заботиться о внуках и вести мирную, спокойную жизнь. Некоторые бабушки не желают мириться с ... подробнее →

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