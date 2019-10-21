Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании

21.10.2019 15:45

Теплая погода без осадков сохранится в Украине на протяжение всей текущей недели, при этом не исключены туманы, а вот с 28 октября ожидается похолодание. Как пишет  replyua.net , об этом на ... подробнее →

В Украине запретят полиэтиленовые пакеты

21.10.2019 15:30

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработан законопроект, который поставит под запрет использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в ... подробнее →

Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?

21.10.2019 15:13

Кабинет министров отложил применение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах до 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Какие возможности и ... подробнее →

Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах

21.10.2019 15:00

Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →

Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»

21.10.2019 14:41

Арестованный экс-замглавы СНБО  Олег Гладковский  скоро выйдет на свободу Об этом сообщает  5.ua Сообщается, что за арестованного соратника Петра Порошенко внесут залог в ... подробнее →

Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО

21.10.2019 14:20

В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Как сообщает  ТСН , тарифы в разных областях Украины ... подробнее →

«В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО

21.10.2019 14:00

Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных «ДНР» зафиксированы значительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Так, на  Бахмутском направлении  на ... подробнее →

В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать

21.10.2019 13:39

Вчера у клиентов оператора Vodafone в Украине в смартфонах появился новый значок – 4G+. Он отображается сверху экрана, там, где отображается качество и вид мобильной сети. Как рассказали UBR.ua ... подробнее →

Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР

21.10.2019 13:23

Рейдеры пытались захватить помещение Верховной Рады Украины. Как передает  replyua.net , об этом вчера вечером, 20 октября, в видеоблоге «Чашка премьера» сообщил руководитель ... подробнее →

Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому

21.10.2019 13:06

Верховная Рада приняла закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране. Об этом напомнили в ... подробнее →

Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением

21.10.2019 12:45

Визовый режим украинцев в Японию должен быть отменен в ближайшее время. Это поможет большему количеству украинских граждан посетить Олимпийские игры 2020. При этом визовый режим для Украины был ... подробнее →

Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить

21.10.2019 12:32

Украина в воскресенье, 27 октября, перейдет на зимнее время. OBOZREVATEL  напоминает, что в ночь с 26-го на 27-е в 4 утра стрелки часов необходимо перевести на 3:00. Так, переход на ... подробнее →

Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию

21.10.2019 12:14

Осень принесет только радость, если следовать простым рекомендациям Осень – это не только время разноцветных листьев и утренних туманов, теплых деньков как последнего дыхания ушедшего лета, ... подробнее →

Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды

21.10.2019 12:02

Согласно данным  Погода  УНИАН , в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°. На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ... подробнее →

Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона

21.10.2019 11:49

Депутаты из «Слуги народа» предлагают сделать посещение аккредитованного учреждения для сдачи экзамена на получения права управлять транспортным средством необязательным. Они считают, ... подробнее →

Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие

21.10.2019 11:33

Наверняка ты знаешь, что активированный уголь - отличное средство от похмелья. Но у этих дешевых таблеток есть еще масса преимуществ для здоровья. Первый признаки пищевого отравления - и мы по ... подробнее →

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