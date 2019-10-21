Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →

Кабинет министров отложил применение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах до 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Какие возможности и ... подробнее →

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработан законопроект, который поставит под запрет использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в ... подробнее →

Теплая погода без осадков сохранится в Украине на протяжение всей текущей недели, при этом не исключены туманы, а вот с 28 октября ожидается похолодание. Как пишет replyua.net , об этом на ... подробнее →

Вчера у клиентов оператора Vodafone в Украине в смартфонах появился новый значок – 4G+. Он отображается сверху экрана, там, где отображается качество и вид мобильной сети. Как рассказали UBR.ua ... подробнее →

Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных «ДНР» зафиксированы значительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Так, на Бахмутском направлении на ... подробнее →

В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Как сообщает ТСН , тарифы в разных областях Украины ... подробнее →

Арестованный экс-замглавы СНБО Олег Гладковский скоро выйдет на свободу Об этом сообщает 5.ua Сообщается, что за арестованного соратника Петра Порошенко внесут залог в ... подробнее →

Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением 21.10.2019 12:45 Визовый режим украинцев в Японию должен быть отменен в ближайшее время. Это поможет большему количеству украинских граждан посетить Олимпийские игры 2020. При этом визовый режим для Украины был ... подробнее →