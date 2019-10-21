Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании21.10.2019 15:45
Теплая погода без осадков сохранится в Украине на протяжение всей текущей недели, при этом не исключены туманы, а вот с 28 октября ожидается похолодание. Как пишет replyua.net , об этом на ... подробнее →
В Украине запретят полиэтиленовые пакеты21.10.2019 15:30
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработан законопроект, который поставит под запрет использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в ... подробнее →
Последний шанс для еврономеров: какие изменения готовит правительство?21.10.2019 15:13
Кабинет министров отложил применение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах до 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Какие возможности и ... подробнее →
Желающих покинуть «ДНР» предупредили о допросах и драконовских штрафах21.10.2019 15:00
Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →
Гладковский выйдет на свободу: в деле наметился скандальный поворот, «уже сегодня…»21.10.2019 14:41
Арестованный экс-замглавы СНБО Олег Гладковский скоро выйдет на свободу Об этом сообщает 5.ua Сообщается, что за арестованного соратника Петра Порошенко внесут залог в ... подробнее →
Украинцев ждет подорожание газа: когда и на сколько. ВИДЕО21.10.2019 14:20
В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. Как сообщает ТСН , тарифы в разных областях Украины ... подробнее →
«В Горловке до 500 человек пешей очереди, в Еленовке и Гнутово быстрый пропуск»: ситуация на КПП ОРДО21.10.2019 14:00
Сегодня утром на пунктах пропуска подконтрольных «ДНР» зафиксированы значительные очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Так, на Бахмутском направлении на ... подробнее →
В смартфонах украинцев появился новый значок: стоит ли переживать21.10.2019 13:39
Вчера у клиентов оператора Vodafone в Украине в смартфонах появился новый значок – 4G+. Он отображается сверху экрана, там, где отображается качество и вид мобильной сети. Как рассказали UBR.ua ... подробнее →
Гончарук рассказал, как рейдеры хотели захватить здания ВР21.10.2019 13:23
Рейдеры пытались захватить помещение Верховной Рады Украины. Как передает replyua.net , об этом вчера вечером, 20 октября, в видеоблоге «Чашка премьера» сообщил руководитель ... подробнее →
Украинцев, получающих льготы и субсидии, будут проверять по-новому21.10.2019 13:06
Верховная Рада приняла закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», который даст возможность урегулировать государственные выплаты в стране. Об этом напомнили в ... подробнее →
Очередной безвиз для Украины: Зеленский выступил с заявлением21.10.2019 12:45
Визовый режим украинцев в Японию должен быть отменен в ближайшее время. Это поможет большему количеству украинских граждан посетить Олимпийские игры 2020. При этом визовый режим для Украины был ... подробнее →
Украина переходит на зимнее время: о чем стоит помнить21.10.2019 12:32
Украина в воскресенье, 27 октября, перейдет на зимнее время. OBOZREVATEL напоминает, что в ночь с 26-го на 27-е в 4 утра стрелки часов необходимо перевести на 3:00. Так, переход на ... подробнее →
Эти признаки помогут распознать осеннюю депрессию21.10.2019 12:14
Осень принесет только радость, если следовать простым рекомендациям Осень – это не только время разноцветных листьев и утренних туманов, теплых деньков как последнего дыхания ушедшего лета, ... подробнее →
Еще лето или уже осень? Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды21.10.2019 12:02
Согласно данным Погода УНИАН , в понедельник, 21 октября, в Украине без осадков, температура до +26°. На востоке без осадков, температура до +20°. Жителей южных регионов ... подробнее →
Автошколы могут сделать необязательными, - проект закона21.10.2019 11:49
Депутаты из «Слуги народа» предлагают сделать посещение аккредитованного учреждения для сдачи экзамена на получения права управлять транспортным средством необязательным. Они считают, ... подробнее →
Пять чудесных свойств активированного угля, о которых знают немногие21.10.2019 11:33
Наверняка ты знаешь, что активированный уголь - отличное средство от похмелья. Но у этих дешевых таблеток есть еще масса преимуществ для здоровья. Первый признаки пищевого отравления - и мы по ... подробнее →
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