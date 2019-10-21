Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события

21.10.2019 08:00

21-24 октября у президента  Владимира Зеленского  запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито Об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →

«Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО

21.10.2019 07:42

Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →

«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения

21.10.2019 07:32

Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября. Как пишет  ... подробнее →

Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом

21.10.2019 07:12

Сегодня в большинстве регионов Украины погода будет теплой и солнечной до +20°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков будет наблюдаться переменная облачность, без ... подробнее →

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