«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения 21.10.2019 07:32 Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября. Как пишет ... подробнее →

Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом 21.10.2019 07:12 Сегодня в большинстве регионов Украины погода будет теплой и солнечной до +20°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков будет наблюдаться переменная облачность, без ... подробнее →