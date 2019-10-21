Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности21.10.2019 11:04
На баланс боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» поступило электромагнитное оружие против беспилотников. Как передает replyua.net , соответствующая ... подробнее →
Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома21.10.2019 10:50
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала позором для страны скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге ее дома. Об этом сообщает «Радио ... подробнее →
Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией21.10.2019 10:37
40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных ... подробнее →
Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)21.10.2019 10:30
В сети появились первые отзывы журналистов, посетивших пресс-показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» с участием Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, сообщает Onliner . Пока это не ... подробнее →
Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС21.10.2019 10:19
За вчерашние сутки, двадцатого октября, на территории Луганской и Донецкой областей Украины, где проходит Операция объединенных сил, представители гибридной армии Путина и ее наемники двенадцать раз ... подробнее →
Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке21.10.2019 10:16
Существует несколько распространенных ситуаций, когда подключение смартфона к зарядному устройству связано с большим риском. Во всех перечисленных ниже случаях предполагается, что смартфон находится ... подробнее →
Семь правил лечения сезонного насморка21.10.2019 10:00
Они действительно работают. Если насморк и заложенность носа не проходят в течение 10-14 дней, скорее всего, у вас синусит – воспаление придаточных пазух ... подробнее →
Морпехи США получат на вооружение боевой лазер21.10.2019 09:45
На десантный корабль Военно-Морских Сил США USS Portland планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Лазерную ... подробнее →
ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда21.10.2019 09:30
В конце ноября изменятся правила прохождения КПВВ на границах с временно оккупированными территориями. Изменения в правила внесли еще летом, но граждане просили отложить принятие соответствующего ... подробнее →
Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым21.10.2019 09:15
Украинского боксера экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии, после двух ночей там. У него легкое сотрясение ... подробнее →
Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок21.10.2019 09:00
Это распространенная проблема. Проблема так называемого «второго подбородка» сегодня волнует многих взрослых и подростков, склонных к полноте, передает Хроника.инфо со ... подробнее →
Украинцев ждет тяжелый удар: новые цены на газ поразят многих - подробности21.10.2019 08:45
А в некоторых областях, передает ТСН, стоимость перекачки газа вырастет вчетверо, сообщает Диалог.UA. Тарифы в разных областях поднимут по-разному, "В Киеве рост будет на 15%, а есть ... подробнее →
Составлен список самых плохих привычек каждого из знаков Зодиака21.10.2019 08:31
Плохие привычки есть практически у всех людей и не всегда они бывают безобидными для окружающих. Но астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть привычки, которые токсичны для них самих и ... подробнее →
Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»21.10.2019 08:14
От чего страдает потенция. Австралийские ученые выяснили и доказали, что определенная еда лишает представителей сильного пола «мужского здоровья». Страдает и потенция, и здоровье в ... подробнее →
Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события21.10.2019 08:00
21-24 октября у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито Об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →
«Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО21.10.2019 07:42
Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →
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