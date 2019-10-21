Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности

21.10.2019 11:04

На баланс боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» поступило электромагнитное оружие против беспилотников. Как передает  replyua.net , соответствующая ... подробнее →

Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома

21.10.2019 10:50

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала позором для страны скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге ее дома. Об этом сообщает «Радио ... подробнее →

Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией

21.10.2019 10:37

40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к Госсекретарю США Майк Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных ... подробнее →

Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)

21.10.2019 10:30

В сети появились первые отзывы журналистов, посетивших пресс-показ фильма «Терминатор: Темные судьбы» с участием Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон, сообщает Onliner . Пока это не ... подробнее →

Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС

21.10.2019 10:19

За вчерашние сутки, двадцатого октября, на территории Луганской и Донецкой областей Украины, где проходит Операция объединенных сил, представители гибридной армии Путина и ее наемники двенадцать раз ... подробнее →

Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке

21.10.2019 10:16

Существует несколько распространенных ситуаций, когда подключение смартфона к зарядному устройству связано с большим риском. Во всех перечисленных ниже случаях предполагается, что смартфон находится ... подробнее →

Семь правил лечения сезонного насморка

21.10.2019 10:00

Они действительно работают. Если насморк и заложенность носа не проходят в течение 10-14 дней, ​​скорее всего, у вас синусит – воспаление придаточных пазух ... подробнее →

Морпехи США получат на вооружение боевой лазер

21.10.2019 09:45

На десантный корабль Военно-Морских Сил США USS Portland  планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Лазерную ... подробнее →

ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда

21.10.2019 09:30

В конце ноября изменятся правила прохождения КПВВ на границах с временно оккупированными территориями. Изменения в правила внесли еще летом, но граждане просили отложить принятие соответствующего ... подробнее →

Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым

21.10.2019 09:15

Украинского боксера экс-чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика выписали из больницы Темплского университета в Филадельфии, после двух ночей там. У него легкое сотрясение ... подробнее →

Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок

21.10.2019 09:00

Это распространенная проблема. Проблема так называемого «второго подбородка» сегодня волнует многих взрослых и подростков, склонных к полноте, передает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

Украинцев ждет тяжелый удар: новые цены на газ поразят многих - подробности

21.10.2019 08:45

А в некоторых областях, передает ТСН, стоимость перекачки газа вырастет вчетверо, сообщает Диалог.UA. Тарифы в разных областях поднимут по-разному, "В Киеве рост будет на 15%, а есть ... подробнее →

Составлен список самых плохих привычек каждого из знаков Зодиака

21.10.2019 08:31

Плохие привычки есть практически у всех людей и не всегда они бывают безобидными для окружающих. Но астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть привычки, которые токсичны для них самих и ... подробнее →

Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»

21.10.2019 08:14

От чего страдает потенция. Австралийские ученые выяснили и доказали, что определенная еда лишает представителей сильного пола «мужского здоровья». Страдает и потенция, и здоровье в ... подробнее →

Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события

21.10.2019 08:00

21-24 октября у президента  Владимира Зеленского  запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито Об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →

«Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО

21.10.2019 07:42

Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 18 новостей)

12>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх