Зеленский едет в Японию, Путина тоже пригласили: детали исторического события21.10.2019 08:00
21-24 октября у президента Владимира Зеленского запланирован визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито Об этом сообщает пресс-служба главы государства. ... подробнее →
«Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО21.10.2019 07:42
Тех жителей временно оккупированных районов Донецкой области, которые приняли решение покинуть «Донецкую народную республику», призвали быть предельно внимательными при прохождении ... подробнее →
«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения21.10.2019 07:32
Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября. Как пишет ... подробнее →
Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом21.10.2019 07:12
Сегодня в большинстве регионов Украины погода будет теплой и солнечной до +20°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков будет наблюдаться переменная облачность, без ... подробнее →
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- «Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения07:32
- Погода в Украине 21 октября: синоптики порадовали украинцев теплом07:12
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
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