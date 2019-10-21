Астрологи назвали самых склочных бабушек по знаку Зодиака

21.10.2019 22:38

Дожив до преклонного возраста, женщины зачастую пытаются больше внимания уделять своему здоровью, заботиться о внуках и вести мирную, спокойную жизнь. Некоторые бабушки не желают мириться с ... подробнее →

Медики подсказали, как защитить сердце и сосуды в осеннюю непогоду

21.10.2019 22:15

С наступлением осени и холодов существенно возрастают риски обострения хронических недугов и ухудшения самочувствия, а особенно уязвимыми становятся сосуды и сердце. Уделите себе внимание С ... подробнее →

Путин и Зеленский разрушили планы Европы, судьба территорий Украины под вопросом: «До конца года…»

21.10.2019 21:48

Встреча лидеров стран  «нормандской четверки»  может не состоятся из-за Украины и России Российский политический деятель и адвокат Марк Фейгин заявил, выступая в эфире ... подробнее →

Украина получила "безвиз" еще с двумя странами

21.10.2019 21:35

Пристайко Вадим, министр иностранных дел, сообщил, что для Украины открывается возможности путешествия в новые страны безвизово. Так, есть уже договоренность с Колумбией и Эквадором о безвизовом ... подробнее →

На ярмарку в Тамбове россияне пришли за бесплатной едой с ведрами

21.10.2019 21:15

В социальных сетях опубликовали фотографии с Покровской ярмарки в Тамбове, на которой бесплатно угощали окрошкой и жареной картошкой с грибами. Соответствующие фото появились в местном паблике ... подробнее →

Астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство: кто разбогатеет до конца октября

21.10.2019 21:00

Астролог  Павел Глоба  рассказал, кто может разбогатеть с 21 по 27 октября Павел Глоба сообщает, что этим знакам нужно собраться с силами и не унывать: удачу придется хватать за хвост и ... подробнее →

«РФ не будет участвовать»: в партии Зеленского выступили с громким обещанием по статусу Донбасса

21.10.2019 20:44

Ни Россия, ни друге страны не будут участвовать в разработке в Верховной Раде закона об  особом статусе  отдельных районов Донбасса. Как передает  replyua.net  со ... подробнее →

Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение

21.10.2019 20:30

Ранее мы рассказывали о том, что в Кабмине обсуждают вопрос введения  двойного гражданства . Данную инициативу поддержал вице-премьер по вопросам интеграции с ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба, ... подробнее →

Кошевого начали запугивать из-за номера Квартала 95

21.10.2019 20:12

Супруге комика Евгения Кошевого Ксении начали поступать угрозы после нашумевшего номера Квартала 95 о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, передает  Корреспондент . Так, под видео Ксении Кошевой в Faсebook, где она рассказывает о том, что ... подробнее →

Встреча Зеленского и Штайнмайера: появились первые подробности, такого Путин не ожидал

21.10.2019 19:55

Президент Владимир  Зеленский  готовится встретится с автором скандальной формулы по Донбассу Об этом сообщает « Интерфакс-Украина ». «Встреча Зеленского и ... подробнее →

Путин сегодня обсудит с Макроном ситуацию в Украине

21.10.2019 19:35

21 октября президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Украине и в Сирии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так, российский ... подробнее →

Шутки в сторону: новым советником секретаря СНБО стал известный комик Сивохо

21.10.2019 18:19

Шоумен, юморист Сергей Сивохо сообщил, что получил должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, ... подробнее →

Трудовые книжки уходят в историю: что будет взамен?

21.10.2019 18:05

Украинское правительство за 6-9 месяцев планирует перевести все документы, которые касаются кадровых вопросов, в электронный формат. 9 октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал ... подробнее →

В ОРДО рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда в Россию

21.10.2019 17:51

«Руководитель» ГП «Донецкая железная дорога» Владимир Кабацкий заявил, что билет на поезд в РФ будет стоить намного дороже, чем на автобус. Об этом он рассказал в ... подробнее →

В "обезвоженном" Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация

21.10.2019 17:35

Лисичанск на Луганщине остается без воды третий день из-за долгов водоканала перед энергетиками, сообщает Depo.ua . Отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", ... подробнее →

Оккупация трех областей: когда Путин пойдет на захват Украины

21.10.2019 17:20

В 2020 году президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и захват трех областей, заявил известный журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, в ... подробнее →

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