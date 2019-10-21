В Одессе появился самый длинный трамвай в Украине 21.10.2019 16:00 В Одессе появился первый в стране трехсекционный трамвай Odissey MAX, длина которого составляет 31 метр, передает Час Пик . Об этом стало известно от Дмитрия Жемана, директора КП ... подробнее →

Погода в Украине: синоптик предупредила о скором похолодании 21.10.2019 15:45 Теплая погода без осадков сохранится в Украине на протяжение всей текущей недели, при этом не исключены туманы, а вот с 28 октября ожидается похолодание. Как пишет replyua.net , об этом на ... подробнее →

В Украине запретят полиэтиленовые пакеты 21.10.2019 15:30 В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды разработан законопроект, который поставит под запрет использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в ... подробнее →