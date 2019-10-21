«Субсидии в Украине»: Правительство упростило процедуру получения 21.10.2019 07:32 Вчера стало известно, что украинское правительство приняло решение об упрощении процедуры получения субсидий отдельным категориям граждан во время заседания двадцатого октября. Как пишет ... подробнее →