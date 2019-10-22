Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подсчитал, во сколько бюджету Российской Федерации обходится содержание оккупированного Донбасса и Крыма, а сколько ... подробнее →

Сегодня около 17:00 в северной части неподконтрольной украине Горловки Донецкой области разгорелся бой. Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress . По словам ... подробнее →

Во временно оккупированном Луганске на пересечении улиц Оборонной и Курчатова произошло столкновение двух автомобилей. Вот что узнали « ВедомостиДонбасса »: Во временно ... подробнее →

В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Донетчины сообщают, что по данным информированных источников, в России начали «щемить» перевозчиков из ОРДО. По словам ... подробнее →

Журналисты ОРДО вновь подняли тему использования «фосфорных бомб» на Донбассе. Об этом, в частности, пишет журналист Александр Медведев, передает donpress . Он уверяет, что на ... подробнее →

Уже в 2020 году семьи, получающие субсидии, будут платить на 5% больше за коммунальные платежи. Такие изменения были внесены в постановление Кабмина от 1998 года. Об этом свидетельствует ... подробнее →

Жителям временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области фактически открыто предлагают работать наркодилерами. Об этом местные жители пишут в социальных сетях, ... подробнее →

Чай с малиновым вареньем, закаливание, различные мази, а также марлевая повязка и чеснок — список подобных рекомендаций для профилактики гриппа и простуды получал, наверное, каждый. Однако ... подробнее →