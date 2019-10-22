Журналист «ДНР»: Донбасс обстреляли фосфорными бомбами, «как в 2014 году»22.10.2019 19:08
Журналисты ОРДО вновь подняли тему использования «фосфорных бомб» на Донбассе. Об этом, в частности, пишет журналист Александр Медведев, передает donpress . Он уверяет, что на ... подробнее →
Впервые за 13 лет в Украине появится новая банкнота в 1000 гривен22.10.2019 18:40
Через несколько дней, 25 октября, Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом в 1 тысячу гривен, как и планировалось, сообщает Диалог.UA . Согласно информации ... подробнее →
Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака22.10.2019 18:11
Никто не совершенен, но зная свои слабые стороны – всё можно исправить. Каждый из нас, под какой бы ни родился звездой, хочет быть успешным и счастливым. Но мы читаем советы, пытаемся ... подробнее →
В ОРДЛО распространяется лживая информация об Украине, — разведка22.10.2019 17:42
Российский пропагандистский аппарат усиливает информационное давление на жителей временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре ... подробнее →
Россия готовится к новой войне: законопроект Путина для Думы подтвердил худшие опасения22.10.2019 17:19
По всей вероятности, Россия готовится к началу новой войны: тревожный сигнал поступил из Москвы о выходе РФ из международного соглашения, направленного на защиту гражданского населения в военных ... подробнее →
Врачи рассказали, как самостоятельно определить сахарный диабет на ранних стадиях22.10.2019 17:02
Сахарный диабет является настоящим бичом современного времени. Так, медики отмечают, что ежегодно в мире количество пациентов с этим диагнозом увеличивается на 5-7%, пишет Обозреватель . "Дать ... подробнее →
В Луганске отапливается только 200 домов из 1300. В Донецке просят тепло не включать22.10.2019 16:41
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Луганске фактически не начался отопительный сезон: тепло подано только в 208 многоквартирных домов из 1382. Об этом сообщают местные жители ... подробнее →
Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер22.10.2019 16:22
Российские кураторы, с большой вероятностью, могут убрать главаря "ДНР" Дениса Пушилина с должности "главного боевика" в оккупированном Донецке, так как он потерял свой авторитет среди местных ... подробнее →
Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей22.10.2019 16:01
Мужчин Донецка приглашают на «шоу»: участник получит 2000 руб., но при этом его изобьют по лицу. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress . В пабликах ... подробнее →
Новые правила получения водительских прав в Украине22.10.2019 15:38
В Украине изменились правила получения водительских прав, а также аккредитации автошкол. Теперь получить права станет немного сложнее, и уже через два года будет истекать срок свидетельства ... подробнее →
Украина вляпалась в еще один громкий международный скандал: подробности22.10.2019 15:20
Конгресс США взялся за полк «Азов», который планируется признать террористической организацией, приравненной к ИГИЛ. Об этом в своем Телеграм-канале пишет журналист Тарас Березовец, ... подробнее →
В «ДНР» прекратили выплату пенсий22.10.2019 14:59
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области по неизвестным причинам задерживают выплату пенсий. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
В "ДНР" украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы22.10.2019 14:50
В так называемой "ДНР" приговорили к 15 годам заключения журналиста Станислава Асеева, сообщает ТСН . Журналиста признали виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже", ... подробнее →
Члены НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены двое бойцов ООС22.10.2019 14:41
С начала текущих суток НВФ 5 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в результате чего ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает ... подробнее →
В Украине упростили порядок получения водительских прав22.10.2019 14:30
В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав, сообщает РБК-Украина . Изменения призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, а также должны ... подробнее →
О чем Макрон и Путин договорились без Зеленского: РФ выдвинула новый ультиматум по Донбассу22.10.2019 14:10
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным о переговорах по Донбассу, в то время как президент Украины Владимир Зеленский находится в ... подробнее →
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- Пушилину грозит отставка: почему ФСБ поставила крест на главаре "ДНР" - блогер16:22
- Мужчин ОРДО предлагают избить по лицу за 2000 рублей16:01
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- Весам не хватает решительности, а Водолеям – терпения: список недостатков знаков Зодиака18:11
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