Сегодня в 20 часов 00 минут началась проверка детектором лжи двух народных депутатов от партии «Слуга народа» Александра Дубинского и Давида Арахамии. Причем телеканал «НАШ» ... подробнее →

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему. "Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может ... подробнее →

Появился запрет на арест счетов компаний, с которых выплачиваются зарплаты или налоги. "Счета, предусмотренные для выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в ... подробнее →

Неожиданные результаты исследования. Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об «особом статусе» Донбасса не предусматривает отказ от этих неподконтрольных территорий. Об этом глава государства заявил в ... подробнее →

Алексей Гончарук заявил журналистам информагентства УНИАН, что в итоге будет найден компромиссный вариант законодательной базы для проведения в Украине земельной реформы. При этом глава правительства ... подробнее →

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив по поручению президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с послами стран G7. Об этом ... подробнее →