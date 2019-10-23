Украине выдвинули новый ультиматум23.10.2019 16:03
В случае если украинская сторона признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, то это может стать причиной для разрешения спора относительно морских границ. Такое заявление озвучил ... подробнее →
Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)23.10.2019 15:47
Нацбанк Украины вводит в денежное обращение новую банкноту. Так, ранее анонсировали выпуск деньги номиналом в 1000 гривен. Стало известно, что будет напечатано 5 миллионов банкнот. Войдет в ... подробнее →
Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление23.10.2019 15:30
Оккупанты на аннексированном полуострове собрались из целого поселка создать игорную зону для туристов и богачей. Ставленник Кремля в аннексированном Россией Крыму Сергей Аксенов заявил, что соответствующие документы отправлены руководству РФ. Новое ... подробнее →
«Россия сознательно идет на конфликт»: Эксперт прогнозирует провал газовых переговоров с Москвой23.10.2019 15:15
Михаил Гончар в статье, опубликованной изданием Главред, заявил, что газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Эксперт по вопросам энергетики ... подробнее →
Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ23.10.2019 15:00
Члены НВФ на Донбассе продолжают рассылать СМС-ки со странным содержанием украинским военнослужащим, которыми хотят их запугать и подорвать боевой дух. Соответствующие фото сообщений на своей ... подробнее →
Сделка Зеленского и Путина по Донбассу поставила под угрозу тысячи жизней : «будет самый настоящий ад»23.10.2019 14:48
Разведение войск на Донбассе приведет к настоящему аду полнейшего беззакония Как передает Politeka.net , такое мнение у себя на страничке в Facebook опубликовал волонтер ... подробнее →
Зеленский обратился к Украине: "Я этого не допущу!"23.10.2019 14:30
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается расколоть страну за спиной правительства. Глава державы опубликовал гневный пост в своем Facebook-аккаунте. "Наверное, многие ... подробнее →
На следующей неделе украинские шахтеры начнут в Киеве протест23.10.2019 14:20
В следующий вторник, 29 октября, шахтеры , представляющие все регионы Украины, намерены начать акцию протеста в Киеве и требовать погасить задолженность по зарплате. Как передает ... подробнее →
Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление23.10.2019 14:00
Владимир Зеленский предложил весьма интересный способ выяснить, является ли информация о получении взяток нардепами «Слуги народа» правдивой или это попытка политических оппонентов ... подробнее →
Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи23.10.2019 13:45
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook . По его словам, ... подробнее →
Субсидии таки урежут: премьер-министр сделал важное заявление23.10.2019 13:30
Изменения формулы начисления субсидий состоятся не ранее мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается. Об этом говорится в ... подробнее →
"Киевстар" повысил контрактные тарифы23.10.2019 13:15
Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов, ... подробнее →
Представлен первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-2" (ВИДЕО)23.10.2019 13:00
В сети появился первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд, сообщает телеканал 112 Украина . События нового фильма происходят через ... подробнее →
Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии23.10.2019 12:49
Взрыв шаровой молнии над российским городом попал на видео. В дождливый октябрьский вечер была сильная гроза и в какой-то момент в камеру попала шаровая молния, которая двигалась с огромной ... подробнее →
Войну в Сирии между Россией и Турцией выиграл Трамп: "Кремль попал в ловушку"23.10.2019 12:35
Американскому президенту вольно или невольно удалось столкнуть лбами Путина с Эрдоганом в Сирии. В итоге никто, кроме Америки, от этого не выиграл. Теперь хитрый Трамп сможет в нужное время играть на ... подробнее →
Названы сны, предвещающие богатство и удачу23.10.2019 12:16
Сны бывают разные. Страшные, кошмарные, вещие и просто обычные, которые даже не запоминаются. Чаще всего сон – это отражение событий, происходивших с нами накануне или проекция нашего отношения ... подробнее →
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