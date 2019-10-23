Украине выдвинули новый ультиматум

23.10.2019 16:03

В случае если украинская сторона признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, то это может стать причиной для разрешения спора относительно морских границ. Такое заявление озвучил ... подробнее →

Нацбанк вводит банкноту в 1000 гривен: как она выглядит (ФОТО)

23.10.2019 15:47

Нацбанк Украины вводит в денежное обращение новую банкноту. Так, ранее анонсировали выпуск деньги номиналом в 1000 гривен. Стало известно, что будет напечатано 5 миллионов банкнот. Войдет в ... подробнее →

Оккупанты в Крыму пошли на новую подлость: Аксенов сделал заявление

23.10.2019 15:30

Оккупанты на аннексированном полуострове собрались из целого поселка создать игорную зону для туристов и богачей. Ставленник Кремля в аннексированном Россией Крыму Сергей Аксенов заявил, что соответствующие документы отправлены руководству РФ. Новое ... подробнее →

«Россия сознательно идет на конфликт»: Эксперт прогнозирует провал газовых переговоров с Москвой

23.10.2019 15:15

Михаил Гончар в статье, опубликованной изданием Главред, заявил, что газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Эксперт по вопросам энергетики ... подробнее →

Члены НВФ рассылают провокационные сообщения бойцам ВСУ

23.10.2019 15:00

Члены НВФ на Донбассе продолжают рассылать СМС-ки со странным содержанием украинским военнослужащим, которыми хотят их запугать и подорвать боевой дух. Соответствующие фото сообщений на своей ... подробнее →

Сделка Зеленского и Путина по Донбассу поставила под угрозу тысячи жизней : «будет самый настоящий ад»

23.10.2019 14:48

Разведение войск на Донбассе  приведет к настоящему аду полнейшего беззакония Как передает  Politeka.net , такое мнение у себя на страничке в Facebook  опубликовал  волонтер ... подробнее →

Зеленский обратился к Украине: "Я этого не допущу!"

23.10.2019 14:30

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается расколоть страну за спиной правительства. Глава державы опубликовал гневный пост в своем Facebook-аккаунте. "Наверное, многие ... подробнее →

На следующей неделе украинские шахтеры начнут в Киеве протест

23.10.2019 14:20

В следующий вторник, 29 октября,  шахтеры , представляющие все регионы Украины, намерены начать акцию протеста в Киеве и требовать погасить задолженность по зарплате. Как передает  ... подробнее →

Раскол в партии «Слуга народа»: Зеленский сделал важное заявление

23.10.2019 14:00

Владимир Зеленский  предложил весьма интересный способ выяснить, является ли информация о получении взяток нардепами «Слуги народа» правдивой или это попытка политических оппонентов ... подробнее →

Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи

23.10.2019 13:45

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом он сообщил на своей странице в  Facebook . По его словам, ... подробнее →

Субсидии таки урежут: премьер-министр сделал важное заявление

23.10.2019 13:30

Изменения формулы начисления субсидий состоятся не ранее мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается. Об этом говорится в ... подробнее →

"Киевстар" повысил контрактные тарифы

23.10.2019 13:15

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов, ... подробнее →

Представлен первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба-2" (ВИДЕО)

23.10.2019 13:00

В сети появился первый официальный трейлер комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд, сообщает телеканал 112 Украина . События нового фильма происходят через ... подробнее →

Красиво, но страшно: в России удалось снять на ВИДЕО взрыв шаровой молнии

23.10.2019 12:49

Взрыв шаровой молнии над российским городом попал на видео. В дождливый октябрьский вечер была сильная гроза и в какой-то момент в камеру попала шаровая молния, которая двигалась с огромной ... подробнее →

Войну в Сирии между Россией и Турцией выиграл Трамп: "Кремль попал в ловушку"

23.10.2019 12:35

Американскому президенту вольно или невольно удалось столкнуть лбами Путина с Эрдоганом в Сирии. В итоге никто, кроме Америки, от этого не выиграл. Теперь хитрый Трамп сможет в нужное время играть на ... подробнее →

Названы сны, предвещающие богатство и удачу

23.10.2019 12:16

Сны бывают разные. Страшные, кошмарные, вещие и просто обычные, которые даже не запоминаются. Чаще всего сон – это отражение событий, происходивших с нами накануне или проекция нашего отношения ... подробнее →

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