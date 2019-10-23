Михаил Гончар в статье, опубликованной изданием Главред, заявил, что газовые переговоры с Российской Федерацией, скорее всего, завершатся провалом для Украины. Эксперт по вопросам энергетики ... подробнее →

Оккупанты на аннексированном полуострове собрались из целого поселка создать игорную зону для туристов и богачей. Ставленник Кремля в аннексированном Россией Крыму Сергей Аксенов заявил, что соответствующие документы отправлены руководству РФ. Новое ... подробнее →

Нацбанк Украины вводит в денежное обращение новую банкноту. Так, ранее анонсировали выпуск деньги номиналом в 1000 гривен. Стало известно, что будет напечатано 5 миллионов банкнот. Войдет в ... подробнее →

В случае если украинская сторона признает российский суверенитет над Крымским полуостровом, то это может стать причиной для разрешения спора относительно морских границ. Такое заявление озвучил ... подробнее →

В следующий вторник, 29 октября, шахтеры , представляющие все регионы Украины, намерены начать акцию протеста в Киеве и требовать погасить задолженность по зарплате. Как передает ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается расколоть страну за спиной правительства. Глава державы опубликовал гневный пост в своем Facebook-аккаунте. "Наверное, многие ... подробнее →

Разведение войск на Донбассе приведет к настоящему аду полнейшего беззакония Как передает Politeka.net , такое мнение у себя на страничке в Facebook опубликовал волонтер ... подробнее →

Члены НВФ на Донбассе продолжают рассылать СМС-ки со странным содержанием украинским военнослужащим, которыми хотят их запугать и подорвать боевой дух. Соответствующие фото сообщений на своей ... подробнее →

Зеленский призвал всех членов финкомитета Верховной Рады пройти детектор лжи 23.10.2019 13:45 Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета Верховной Рады пройти детектор лжи. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook . По его словам, ... подробнее →

Субсидии таки урежут: премьер-министр сделал важное заявление 23.10.2019 13:30 Изменения формулы начисления субсидий состоятся не ранее мая 2020 года, а в нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается. Об этом говорится в ... подробнее →