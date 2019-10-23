Сегодня в 20 часов 00 минут началась проверка детектором лжи двух народных депутатов от партии «Слуга народа» Александра Дубинского и Давида Арахамии. Причем телеканал «НАШ» ... подробнее →

Российский гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что Крымский мост обречен и призвал не ездить по нему. "Как они могут осуществлять перевозки, если тоннель провалился? Как я понимаю, вообще никаких ж/д перевозок не может ... подробнее →

Появился запрет на арест счетов компаний, с которых выплачиваются зарплаты или налоги. "Счета, предусмотренные для выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов и обязательных платежей в ... подробнее →

Неожиданные результаты исследования. Согласно результатам исследования, употребление кофеина не повышает риска развития аритмии у пациентов с сердечной недостаточностью. Таким образом, данное ... подробнее →

Алексей Гончарук заявил журналистам информагентства УНИАН, что в итоге будет найден компромиссный вариант законодательной базы для проведения в Украине земельной реформы. При этом глава правительства ... подробнее →

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив по поручению президента Украины Владимира Зеленского провели встречу с послами стран G7. Об этом ... подробнее →

Астрологические прогнозы призваны приоткрывать завесу тайны, давать надежду и подсказывать, когда придет счастье. И сегодня мы хотим рассказать вам о том. что астрологи думают по поводу любовных ... подробнее →

Из сообщения на Facebook-странице уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой стало известно, что украинским пенсионерам из числе внутренне перемещенных лиц, а также ... подробнее →

Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего члена НВФ, который предоставил информацию о деятельности силового блока «ЛНР» Об этом сообщает пресс-центр СБУ. ... подробнее →

Депутат от партии «Слуга народа» Максим Буржанский рассказал о скандале в фракции. Конфликт возник из-за того, что руководство партии вмешалось в процесс голосования в комитете. ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об «особом статусе» Донбасса не предусматривает отказ от этих неподконтрольных территорий. Об этом глава государства заявил в ... подробнее →

Любовный гороскоп-2020: кому непременно повезет в отношениях 23.10.2019 19:20 2020 год - Белой Металлической Крысы принесет много приятных моментов для любого знака зодиака. В этот год одиночки наконец встретят свою любовь, а люди, состоящие в отношениях примут невероятно ... подробнее →

Субсидия 2019: Кому теперь проще получить госпомощь 23.10.2019 18:45 Изменения в Порядок назначения субсидий правительство вносит практически каждый год. Изменения прошлого года лишили субсидий тысячи украинцев, а тысячи семей распались, официально оформив развод. ... подробнее →