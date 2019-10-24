Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка 24.10.2019 20:25 Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы". На временно оккупированных территорий Донецкой и ... подробнее →