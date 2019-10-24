Утверждение особого статуса для ОРДЛО на условиях РФ является главной угрозой для Украины Об этом в интервью журналистам рассказала немецкий эксперт по международным вопросам и ... подробнее →

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них — мобильное ... подробнее →

Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" ... подробнее →

В 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы» Она отмечает, что для этого есть ... подробнее →

Саммит лидеров Нормандской четверки состоится после разведения войск на Донбассе Подобное мнение в интервью журналистам озвучил президент Владимир Зеленский, передает Сегодня Как ... подробнее →

Ситуация на небосклоне сложная и напряженная – Луна и Солнце в пике полнолуния 24 октября оказываются под влиянием короля непредсказуемости и перемен – Урана. Корректировка поведения ... подробнее →

В эфире телеканала 1+1 глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил об опасности срыва парламентских выборов в Украине. Дело в том, что часть бюллетеней уже напечатана (порядка 5 миллионов ... подробнее →

Сегодня, 24 октября, президент Бразилии Жаир Болонсару сообщил, что украинские власти заинтересованы в приобретении производящихся в этой южноамериканской стране военных самолетов, передает ... подробнее →

Британский музей естествознания обвинили в сексизме 24.10.2019 10:45 Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →