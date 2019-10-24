В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . "Правление Национального банка Украины приняло ... подробнее →

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →

В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году 24.10.2019 18:23 Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →

Ученые узнали, как работа влияет на облысение 24.10.2019 18:00 Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения. Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает ... подробнее →