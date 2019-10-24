Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности 24.10.2019 13:51 Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что война на Донбассе может быть закончена только путем переговоров нормандской четверки, при этом Украина на капитуляцию перед Россией ... подробнее →

Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше 24.10.2019 13:39 Как передает replyua.net , политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста. Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового ... подробнее →