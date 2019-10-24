Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше 24.10.2019 13:39 Как передает replyua.net , политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста. Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового ... подробнее →

Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов 24.10.2019 13:11 Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" ... подробнее →