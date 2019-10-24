Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»

24.10.2019 19:40

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →

Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление

24.10.2019 19:21

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →

Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%

24.10.2019 19:02

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент  УНН . "Правление Национального банка Украины приняло ... подробнее →

Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения

24.10.2019 18:46

В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает  replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →

В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году

24.10.2019 18:23

Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент  УНН . ... подробнее →

Ученые узнали, как работа влияет на облысение

24.10.2019 18:00

Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения. Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает ... подробнее →

В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО

24.10.2019 17:45

Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и ... подробнее →

В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России

24.10.2019 17:30

Сегодня, 24 октября, в неподконтрольном Украине Луганске завершилась разгрузка автомобилей 88-го гуманитарного конвоя МЧС РФ. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР». По их данным, 16 автомобилей якобы доставили в Луганск 181,5 ... подробнее →

В Украине отменяют авиарейсы: что случилось

24.10.2019 17:15

Сразу несколько украинских аэропортов приостанавливают работу. Как информирует  replyua.net , 24 октября, в четверг, из-за тумана аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска ... подробнее →

Сивохо: специально не менял донецкие номера, когда в 2014-ом в Киеве жгли машины донецким

24.10.2019 17:00

Как передает  replyua.net , политологи, журналисты, политики остерегают президента Владимира Зеленского от очень опасного шага с назначением своего друга, как президент сам неоднократно ... подробнее →

Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»

24.10.2019 16:45

Авто музыканта Александра Павлова, известного как Pabl.A,  обстреляли  неизвестные возле его дома   Так, стало известно, что авто известного российского репера Александра ... подробнее →

Новый соцопрос: Зеленский перестал быть лидером доверия среди украинцев

24.10.2019 16:33

Украинские граждане в наибольшей степени доверяют волонтерам (69%) и ветеранам  АТО  (67%), а вот глава государства  Владимир Зеленский  с 66% занимает третье место. Как ... подробнее →

Украина признает важные документы, выданные в ОРДЛО

24.10.2019 16:15

Кабинет министров Украины урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ... подробнее →

Актуально по блокпостам: Майорск стоит, Еленовка — движение началось только в 12:00

24.10.2019 16:00

Сегодня, 24 октября, на КПП «ДНР» «Горловка» и «Александровка» (Каргил) — очень слабое движение, ... подробнее →

Эти овощи помогут снизить давление без лекарств

24.10.2019 15:40

Что нужно есть при гипертонии. Повышенное артериальное давление прочно связано с нездоровым образом жизни. Экспертам известно, что некоторые овощи в числе своих ценнейших свойств для здоровья ... подробнее →

Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры

24.10.2019 15:30

Певица Анастасия Приходько, которая в середине сентября объявила об уходе из политики и возвращении на сцену, решила стать прокурором. Об этом она написала в Facebook, сообщает СТРАНА.ua . 22 октября ... подробнее →

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