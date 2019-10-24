Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев24.10.2019 20:56
Во время визита в Японию Владимир Зеленский встретился с руководителем парламента страны. Президент призвал к введению безвизового режима между странами для посещения гражданами Украины Олимпийских ... подробнее →
Украинцы, получающие субсидию, будут платить за коммуналку по-другому24.10.2019 20:40
Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон". ... подробнее →
Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка24.10.2019 20:25
Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы". На временно оккупированных территорий Донецкой и ... подробнее →
Октябрь сошел с ума, новый прогноз ошеломил украинцев: «как весной»24.10.2019 20:13
Погода в Украине из-за антициклона Maja ожидается неплохой Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон Vlad недалеко от Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы ... подробнее →
«С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника24.10.2019 20:01
Ситуация во временно оккупированном Донецке, а также в окрестностях города по настоящее время остается весьма тяжелой, о чем информирует replyua.net . И все это несмотря на подписанные в Минске ... подробнее →
Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»24.10.2019 19:40
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →
Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление24.10.2019 19:21
Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →
Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%24.10.2019 19:02
Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . "Правление Национального банка Украины приняло ... подробнее →
Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения24.10.2019 18:46
В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →
В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году24.10.2019 18:23
Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →
Ученые узнали, как работа влияет на облысение24.10.2019 18:00
Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения. Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает ... подробнее →
В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО24.10.2019 17:45
Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и ... подробнее →
В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России24.10.2019 17:30
Сегодня, 24 октября, в неподконтрольном Украине Луганске завершилась разгрузка автомобилей 88-го гуманитарного конвоя МЧС РФ. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР». По их данным, 16 автомобилей якобы доставили в Луганск 181,5 ... подробнее →
В Украине отменяют авиарейсы: что случилось24.10.2019 17:15
Сразу несколько украинских аэропортов приостанавливают работу. Как информирует replyua.net , 24 октября, в четверг, из-за тумана аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска ... подробнее →
Сивохо: специально не менял донецкие номера, когда в 2014-ом в Киеве жгли машины донецким24.10.2019 17:00
Как передает replyua.net , политологи, журналисты, политики остерегают президента Владимира Зеленского от очень опасного шага с назначением своего друга, как президент сам неоднократно ... подробнее →
Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»24.10.2019 16:45
Авто музыканта Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома Так, стало известно, что авто известного российского репера Александра ... подробнее →
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- В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО17:45
- В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России17:30
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- Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка20:25
- Октябрь сошел с ума, новый прогноз ошеломил украинцев: «как весной»20:13
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника20:01
- Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»19:40
- Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление19:21
- Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%19:02
- Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения18:46
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