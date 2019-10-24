Погода в Украине из-за антициклона Maja ожидается неплохой Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон Vlad недалеко от Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы ... подробнее →

Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы". На временно оккупированных территорий Донецкой и ... подробнее →

Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон". ... подробнее →

Во время визита в Японию Владимир Зеленский встретился с руководителем парламента страны. Президент призвал к введению безвизового режима между странами для посещения гражданами Украины Олимпийских ... подробнее →

Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР» 24.10.2019 19:40 Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →

Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление 24.10.2019 19:21 Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →