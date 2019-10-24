В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году24.10.2019 18:23
Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →
Ученые узнали, как работа влияет на облысение24.10.2019 18:00
Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения. Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает ... подробнее →
В Украине узаконили свидетельства о рождении и смерти, выданные в ОРДЛО24.10.2019 17:45
Кабинет министров Украины принял решение о признании некоторых справок, которые были выданы учреждениями здравоохранения и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированной территории Луганской и ... подробнее →
В Луганске встретили 88-ой гумконвой из России24.10.2019 17:30
Сегодня, 24 октября, в неподконтрольном Украине Луганске завершилась разгрузка автомобилей 88-го гуманитарного конвоя МЧС РФ. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ЛНР». По их данным, 16 автомобилей якобы доставили в Луганск 181,5 ... подробнее →
В Украине отменяют авиарейсы: что случилось24.10.2019 17:15
Сразу несколько украинских аэропортов приостанавливают работу. Как информирует replyua.net , 24 октября, в четверг, из-за тумана аэропорты Киева, Николаева, Одессы и Ивано-Франковска ... подробнее →
Сивохо: специально не менял донецкие номера, когда в 2014-ом в Киеве жгли машины донецким24.10.2019 17:00
Как передает replyua.net , политологи, журналисты, политики остерегают президента Владимира Зеленского от очень опасного шага с назначением своего друга, как президент сам неоднократно ... подробнее →
Расстреляли авто известного певца в Москве, появились подробности: «был с девушкой»24.10.2019 16:45
Авто музыканта Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли неизвестные возле его дома Так, стало известно, что авто известного российского репера Александра ... подробнее →
Новый соцопрос: Зеленский перестал быть лидером доверия среди украинцев24.10.2019 16:33
Украинские граждане в наибольшей степени доверяют волонтерам (69%) и ветеранам АТО (67%), а вот глава государства Владимир Зеленский с 66% занимает третье место. Как ... подробнее →
Украина признает важные документы, выданные в ОРДЛО24.10.2019 16:15
Кабинет министров Украины урегулировал процедуру рассмотрения документов, подтверждающих факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ... подробнее →
Актуально по блокпостам: Майорск стоит, Еленовка — движение началось только в 12:0024.10.2019 16:00
Сегодня, 24 октября, на КПП «ДНР» «Горловка» и «Александровка» (Каргил) — очень слабое движение, ... подробнее →
Эти овощи помогут снизить давление без лекарств24.10.2019 15:40
Что нужно есть при гипертонии. Повышенное артериальное давление прочно связано с нездоровым образом жизни. Экспертам известно, что некоторые овощи в числе своих ценнейших свойств для здоровья ... подробнее →
Анастасия Приходько решила переквалифицироваться в прокуроры24.10.2019 15:30
Певица Анастасия Приходько, которая в середине сентября объявила об уходе из политики и возвращении на сцену, решила стать прокурором. Об этом она написала в Facebook, сообщает СТРАНА.ua . 22 октября ... подробнее →
Раскол: у Зеленского признали разногласия, на кону судьба «Слуг народа»24.10.2019 15:20
У Владимира Зеленского планируют 28 октября провести заседание фракции «Слуга народа», на котором будут обсуждать последние скандалы с нардепами Об этом рассказал замглавы парламентской фракции Александр Корниенко, передает ... подробнее →
В Украину завезли ядовитый дешевый картофель24.10.2019 15:00
Чтобы снизилась цена на "золотой" картофель, на столичные рынки завезли импортные овощи. Вот только некоторые из них оказались ядовитыми – содержание нитратов вдвое превышает норму. Госпродпотребслужба отмечает: ядовитые клубни приехали из Беларуси. Как ... подробнее →
Знаки Зодиака после 24 октября встретят свою единственную любовь24.10.2019 14:40
Астрологические прогнозы призваны приоткрывать завесу тайны, давать надежду и подсказывать, когда придет счастье. И сегодня мы хотим рассказать вам о том. что астрологи думают по поводу любовных ... подробнее →
Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям24.10.2019 14:23
Как передает replyua.net , популярный блогер Денис Пятигорец в своем блоге пишет о том, что новая власть предлагает украинцам задачу на логику, но задачу непростую, а со ... подробнее →
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