Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше24.10.2019 13:39
Как передает replyua.net , политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста. Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового ... подробнее →
Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год24.10.2019 13:25
В 2020 году ожидается подорожание сахара на внутреннем рынке страны, прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы» Она отмечает, что для этого есть ... подробнее →
Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов24.10.2019 13:11
Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" ... подробнее →
Кабмин запускает мобильное приложение для водителей24.10.2019 12:49
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них — мобильное ... подробнее →
Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»24.10.2019 12:33
Утверждение особого статуса для ОРДЛО на условиях РФ является главной угрозой для Украины Об этом в интервью журналистам рассказала немецкий эксперт по международным вопросам и ... подробнее →
Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару24.10.2019 12:10
Сегодня, 24 октября, президент Бразилии Жаир Болонсару сообщил, что украинские власти заинтересованы в приобретении производящихся в этой южноамериканской стране военных самолетов, передает ... подробнее →
"Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением24.10.2019 11:48
В эфире телеканала 1+1 глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил об опасности срыва парламентских выборов в Украине. Дело в том, что часть бюллетеней уже напечатана (порядка 5 миллионов ... подробнее →
Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака24.10.2019 11:30
Ситуация на небосклоне сложная и напряженная – Луна и Солнце в пике полнолуния 24 октября оказываются под влиянием короля непредсказуемости и перемен – Урана. Корректировка поведения ... подробнее →
Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности24.10.2019 11:15
Саммит лидеров Нормандской четверки состоится после разведения войск на Донбассе Подобное мнение в интервью журналистам озвучил президент Владимир Зеленский, передает Сегодня Как ... подробнее →
«Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг24.10.2019 11:00
В четверг, 24 октября, в Украине сохранится очень тёплая погода, однако эту картину омрачат сильные туманы. Как информирует replyua.net , об этом на своей странице в Facebook рассказала ... подробнее →
Британский музей естествознания обвинили в сексизме24.10.2019 10:45
Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день24.10.2019 10:32
После Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, девушки шли в церковь и просили помочь в следующем году. 24 октября православная церковь вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа, ... подробнее →
Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии24.10.2019 10:15
Боевики "Л/ДНР" и российские наемники ужесточили провокации на Донбассе с применением запрещенного смертоносного оружия, нарастив при этом число обстрелов позиций ВС Украины. За минувшие ... подробнее →
Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"24.10.2019 10:00
Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" (Украина) — "Копенгаген" (Дания), сообщает football.ua . Британская контора William Hill считает ... подробнее →
В Украине создано мощнейшее оружие24.10.2019 09:48
Для потребностей Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром". ... подробнее →
Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»24.10.2019 09:30
Представитель российского актера Федора Добронравова прокомментировал слухи о закрытии проекта и смене актерского состава. Об этом он сказал в интервью журналу StarHit . Он отметил, что седьмой ... подробнее →
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