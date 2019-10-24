Арестович: прогнозировал Майдан в феврале, но события разворачиваются так, что все произойдет намного раньше

24.10.2019 13:39

Как передает  replyua.net , политический и военный эксперт Алексей Арестович считает, что все близится к тому, что в Украине таки состоятся массовые акции протеста. Назревают крупные события, которые так или иначе, но должны разрешится до Нового ... подробнее →

Цены на сахар в Украине молниеносно взлетят: озвучен прогноз на следующий год

24.10.2019 13:25

В 2020 году ожидается подорожание сахара на  внутреннем рынке страны,  прогнозы сделала директор «Западной сахарной группы»  Она отмечает, что для этого есть ... подробнее →

Штрафовать больше не будут: кабмин осчастливил украинских автомобилистов

24.10.2019 13:11

Украинских водителей осчастливили, теперь им не придется носить с собой водительские удостоверения. Об этом заявили действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр цифровой трансформации, а также представитель политической силы "Слуга народа" ... подробнее →

Кабмин запускает мобильное приложение для водителей

24.10.2019 12:49

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них — мобильное ... подробнее →

Особый статус Донбасса, Путин уготовил Зеленскому ловушку: «Это главная угроза…»

24.10.2019 12:33

Утверждение особого статуса для  ОРДЛО  на условиях РФ является главной угрозой для Украины Об этом в интервью журналистам рассказала немецкий эксперт по международным вопросам и ... подробнее →

Украина хочет закупить у Бразилии военные самолеты – Болонсару

24.10.2019 12:10

Сегодня, 24 октября, президент Бразилии Жаир Болонсару сообщил, что украинские власти заинтересованы в приобретении производящихся в этой южноамериканской стране военных самолетов, передает  ... подробнее →

"Выборов не будет": Разумков ошеломил резким заявлением

24.10.2019 11:48

В эфире телеканала 1+1 глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил об опасности срыва парламентских выборов в Украине. Дело в том, что часть бюллетеней уже напечатана (порядка 5 миллионов ... подробнее →

Что произойдет с вами до 1 ноября: прогноз для каждого из знаков Зодиака

24.10.2019 11:30

Ситуация на небосклоне сложная и напряженная – Луна и Солнце в пике полнолуния 24 октября оказываются под влиянием короля непредсказуемости и перемен – Урана. Корректировка поведения ... подробнее →

Зеленский назвал условия для встречи с Путиным, подробности

24.10.2019 11:15

Саммит лидеров Нормандской четверки состоится после разведения войск на  Донбассе Подобное мнение в интервью журналистам озвучил президент Владимир Зеленский, передает  Сегодня Как ... подробнее →

«Ещё тепло, но уже с сюрпризами»: Синоптик рассказала о погоде в четверг

24.10.2019 11:00

В четверг, 24 октября, в Украине сохранится очень тёплая погода, однако эту картину омрачат сильные туманы. Как информирует  replyua.net , об этом на своей странице в Facebook рассказала ... подробнее →

Британский музей естествознания обвинили в сексизме

24.10.2019 10:45

Знаменитый британский Музей естествознания (Natural History Museum) в Лондоне обвиняют в сексизме из-за того, что количество экспонатов самок меньше, чем самцов, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день

24.10.2019 10:32

После Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, девушки шли в церковь и просили помочь в следующем году. 24 октября православная церковь вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа, ... подробнее →

Боевики "Л/ДНР" ужесточили атаки на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ из 122-мм артиллерии

24.10.2019 10:15

Боевики "Л/ДНР" и российские наемники ужесточили провокации на Донбассе с применением запрещенного смертоносного оружия, нарастив при этом число обстрелов позиций ВС Украины. За минувшие ... подробнее →

Букмекеры верят в победу "Динамо" над "Копенгагеном"

24.10.2019 10:00

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" (Украина) — "Копенгаген" (Дания), сообщает football.ua . Британская контора William Hill считает ... подробнее →

В Украине создано мощнейшее оружие

24.10.2019 09:48

Для потребностей Вооруженных сил Украины было создано новое оружие для поражения вражеских целей на большом расстоянии. Инновационная разработка называется "Тихий гром" ST-35, или просто "Гром". ... подробнее →

Представитель Добронравова рассказал о будущем сериала «Сваты»

24.10.2019 09:30

Представитель российского актера Федора Добронравова прокомментировал слухи о закрытии проекта и смене актерского состава. Об этом он сказал в интервью журналу StarHit . Он отметил, что седьмой ... подробнее →

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