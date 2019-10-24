В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году 24.10.2019 18:23 Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →

Ученые узнали, как работа влияет на облысение 24.10.2019 18:00 Даже курение, уровень дохода и военное положение меньше влияет на возможность появления облысения. Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную причину облысения. Об этом сообщает ... подробнее →