Минздрав разработал новые критерии оказания помощи

24.10.2019 22:32

В Министерстве здравоохранения Украины разработали новые критерии оказания первичной, специализированной и экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Критерии были ... подробнее →

Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа

24.10.2019 22:03

Как защититься от гриппа. В этом эпидсезоне – с осени 2019 по весну 2020 года – в Украине снова ожидается волна гриппа. Только атаковать украинцев будут уже новые, мутировавшие ... подробнее →

Астрологи "вычислили" самую неприступную женщину Зодиака

24.10.2019 21:48

Без сомнения, каждая представительница прекрасного пола по-своему хороша, безусловно у каждой в рукаве есть свой козырь, которым она умело распоряжается. Однако среди всех знаков зодиака эдакой ... подробнее →

Курс гривны к доллару на 2020 год: Кабмин улучшил прогноз

24.10.2019 21:35

Кабинет министров Украины ожидает, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн / доллар. Об этом после заседания Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает « ... подробнее →

«Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО

24.10.2019 21:25

Главный террорист Донецкой области Денис Пушилин заявил в эфире российского телевизионного шоу «Большая игра», что «власти оккупированных районов Донецкой области намерены ... подробнее →

В МВД сообщили, кому будет недоступна услуга электронные права

24.10.2019 21:10

Водители с правами старого образца не смогут воспользоваться сервисом, который позволяет сгенерировать электронное удостоверение. Об этом рассказал заместитель главы МВД Сергей Гончаров на брифинге. ... подробнее →

Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев

24.10.2019 20:56

Во время визита в Японию Владимир Зеленский встретился с руководителем парламента страны. Президент призвал к введению безвизового режима между странами для посещения гражданами Украины Олимпийских ... подробнее →

Украинцы, получающие субсидию, будут платить за коммуналку по-другому

24.10.2019 20:40

Украинцы, которые получают субсидию, будут больше платить за коммунальные услуги. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года, которое обнародовала "Лига Закон". ... подробнее →

Боевики начали "охоту" на тех, кто в "ЛДНР" еще не отказался украинского паспорта - разведка

24.10.2019 20:25

Кремлевские кураторы приказали местным боевикам в "ЛДНР" в ближайшее время организовать сбор личных данных о жителях, которые до сих пор не сдали украинские паспорта, чтобы получить местные "документы". На временно оккупированных территорий Донецкой и ... подробнее →

Октябрь сошел с ума, новый прогноз ошеломил украинцев: «как весной»

24.10.2019 20:13

Погода в Украине  из-за антициклона Maja ожидается неплохой  Синоптик Наталья Диденко рассказала, что циклон Vlad недалеко от Италии и циклон Wilhelm над северо-западом Европы ... подробнее →

«С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника

24.10.2019 20:01

Ситуация во временно оккупированном Донецке, а также в окрестностях города по настоящее время остается весьма тяжелой, о чем информирует  replyua.net . И все это несмотря на подписанные в Минске ... подробнее →

Донецк: Люди боятся лишиться зарплаты, если не успеют получить «паспорта» «ДНР»

24.10.2019 19:40

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка обеспокоены слухами о том, что если они не успеют получить «паспорта» «ДНР», их с Нового года лишат заработной платы. Об этом дончане пишут в социальных сетях. ... подробнее →

Роспуск Рады и смена правительства: у Зеленского сделали заявление

24.10.2019 19:21

Первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко оценил возможность проведения в следующем году досрочных выборов в Верховную Раду Украины и отставки правительства Алексея Гончарука. ... подробнее →

Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5%

24.10.2019 19:02

Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки до 15,5%, начиная с завтрашнего дня, 25 октября. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент  УНН . "Правление Национального банка Украины приняло ... подробнее →

Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения

24.10.2019 18:46

В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает  replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →

В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году

24.10.2019 18:23

Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент  УНН . ... подробнее →

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