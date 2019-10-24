Работал на Азарова: главе Офиса президента Богдану могут вручить серьезные обвинения 24.10.2019 18:46 В Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривается вопрос о предъявлении подозрения руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану. Как передает replyua.net , об этом журналистам «Українських новин» ... подробнее →

В НБУ уверены, что получат очередной транш от МВФ уже в этом году 24.10.2019 18:23 Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получение очередного транша уже в этом году. Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий на брифинге, передает корреспондент УНН . ... подробнее →