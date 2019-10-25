В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН . Одним из главных сюрпризов ... подробнее →

В интернет-сети указал на необычное движение по Крымском мосту, соединяющему незаконно аннексированный украинский Крым с Россией . Как передает replyua.net , об этом сказано в ... подробнее →

Режим работы пункта перехода через линию разграничения в районе Станицы Луганской будет изменен с 27 октября. Об этом предупредили в так называемом «МГБ ЛНР». Сообщается, что с ... подробнее →

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 октября, пишет Гордон. Курс гривны к доллару США ослаб на 22 копейки – с 24,89 грн/$ до 25,11 ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой областиоккупационные «власти ДНР» проводят «повторную перепись», в которой «перепишут»тех людей, которых не было ... подробнее →

В третьем туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" в Киеве не сумело обыграть датский "Копенгаген", а "Александрия" на выезде сыграла вничью с "Сент-Этьеном", сообщает Обозреватель . Поединок ... подробнее →

Экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил собственный «мирный план». В нем предусмотрена четкая последовательность конкретных шагов — в отличие от мало кому понятной «формулы ... подробнее →

В сентябре 2019 года промышленное производство сократилось на 1,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 1,3% (скорректированных) по сравнению с сентябрем 2018 года в то время, как ... подробнее →

Боевики "ЛНР" из гранатомета обстреляли коммунальщиков, есть раненые 25.10.2019 08:20 В Луганской области пророссийские боевики, совершили очередной обстрел, под который попала сотрудники коммунального предприятия "Лугансквода". Российско-террористические вооруженные группировки совершили очередной обстрел. В этот раз под ударом ... подробнее →