28 октября, в понедельник, во всех регионах Украины прогнозируется резкое похолодание. В большинстве областей дневная температура снизится на рекордные 10 градусов, ближе к середине следующей ... подробнее →

Львов будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с президентом ... подробнее →

Помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков тайно прибыл в столицу "молодой республики". Поскольку о его приезде умалчивают, о целях визита практически ничего не известно. В ... подробнее →

Двое жителей ОРЛО подорвались на растяжке в зеленой зоне неподконтрольного Украине Луганска. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress . По их данным, инцидент ... подробнее →

Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО 25.10.2019 12:00 Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила ... подробнее →