Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще

25.10.2019 13:38

Двое жителей ОРЛО подорвались на растяжке в зеленой зоне неподконтрольного Украине Луганска. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress . По их данным, инцидент ... подробнее →

Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина

25.10.2019 13:21

Помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков тайно прибыл в столицу "молодой республики". Поскольку о его приезде умалчивают, о целях визита практически ничего не известно. В ... подробнее →

Львов может стать городом-хозяином зимней Олимпиады 2030 года

25.10.2019 13:00

Львов будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с президентом ... подробнее →

Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании

25.10.2019 12:40

28 октября, в понедельник, во всех регионах Украины прогнозируется резкое похолодание. В большинстве областей дневная температура снизится на рекордные 10 градусов, ближе к середине следующей ... подробнее →

С сегодняшнего дня НБУ ввел в оборот банкноту в тысячу гривен

25.10.2019 12:22

Сегодня, 25 октября 2019 года, НБУ ввел в обращение банкноту в 1000 гривен . Об этом сообщает пресс-служба НБУ. По словам главы НБУ Якова Смолия, на банкноте присутствуют дополнительные ... подробнее →

Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО

25.10.2019 12:00

Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила ... подробнее →

«Это только полиграф»: Эксперт рассказал, что объединяет «слуг народа»

25.10.2019 11:40

Детектор лжи объединил депутатов партии «Слуга народа». Как передает  replyua.net , об этом на своей странице в Facebook написал эксперт  Виктор Небоженко . Он отметил, ... подробнее →

НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен

25.10.2019 11:30

Сегодня в Украине в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен, сообщает Корреспондент.net . Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн. На ... подробнее →

Колонну боевой техники ВС РФ заметили на границе с Украиной: кадры попали в Интернет

25.10.2019 11:20

В Ростовской области России, что на границе с Украиной, заметили внушительную колонну военной техники. Кремль продолжает концентрировать войска рядом с украинскими территориями. Эксперты подозревают, что РФ готовится к большой войне с Украиной.  Видео ... подробнее →

Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»

25.10.2019 11:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области растет социальная напряженность, и это происходит не из-за «политической безграмотности». Так считает ... подробнее →

Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом

25.10.2019 10:50

Китайская компания Xiaomi представила «умный» унитаз, к которому прилагается пульт управления. Кроме этого, присутствует опция сопряжения со смартфоном пользователя, сообщает АН . ... подробнее →

«Помогут вам согреться»: Доктор рассказала о лучших блюдах зимы

25.10.2019 10:36

В холодное время года организму нужны минералы, витамины и другие питательные вещества, поэтому зимой не рекомендуется придерживаться диеты. Как информирует replyua.net  ссылкой на ГолосUA, ... подробнее →

Гривна серьезно пострадала перед выходными: свежий курс валют

25.10.2019 10:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 октября, пишет  Гордон. Курс гривны к доллару США ослаб на 22 копейки – с 24,89 грн/$ до 25,11 ... подробнее →

Временный пункт перехода «Станица Луганская» изменит режим работы

25.10.2019 10:00

Режим работы пункта перехода через линию разграничения в районе Станицы Луганской будет изменен с 27 октября. Об этом предупредили в так называемом «МГБ ЛНР». Сообщается, что с ... подробнее →

«Пока не упал»: в сети указали на признак скорого разрушения Крымского моста

25.10.2019 09:37

В интернет-сети указал на необычное движение по Крымском мосту, соединяющему незаконно аннексированный украинский  Крым  с Россией . Как передает  replyua.net , об этом сказано в ... подробнее →

"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана

25.10.2019 09:30

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН . Одним из главных сюрпризов ... подробнее →

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