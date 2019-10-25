Двое жителей Луганска подорвались на растяжке в Зеленой Роще25.10.2019 13:38
Двое жителей ОРЛО подорвались на растяжке в зеленой зоне неподконтрольного Украине Луганска. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР», передает donpress . По их данным, инцидент ... подробнее →
Сурков тайно прибыл в Донецк: что известно о визите в "ДНР" помощника Путина25.10.2019 13:21
Помощник российского лидера Владимира Путина Владислав Сурков тайно прибыл в столицу "молодой республики". Поскольку о его приезде умалчивают, о целях визита практически ничего не известно. В ... подробнее →
Львов может стать городом-хозяином зимней Олимпиады 2030 года25.10.2019 13:00
Львов будет подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и юношеских зимних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время встречи с президентом ... подробнее →
Утепляйтесь и забудьте о бабьем лете: Синоптики предупредили о резком похолодании25.10.2019 12:40
28 октября, в понедельник, во всех регионах Украины прогнозируется резкое похолодание. В большинстве областей дневная температура снизится на рекордные 10 градусов, ближе к середине следующей ... подробнее →
С сегодняшнего дня НБУ ввел в оборот банкноту в тысячу гривен25.10.2019 12:22
Сегодня, 25 октября 2019 года, НБУ ввел в обращение банкноту в 1000 гривен . Об этом сообщает пресс-служба НБУ. По словам главы НБУ Якова Смолия, на банкноте присутствуют дополнительные ... подробнее →
Денисова назвала сумму задолженности ПФУ перед пенсионерами ОРДЛО25.10.2019 12:00
Сумма долга по пенсиям временно перемещенным лицам, а также жителям временно неподконтрольной украинскому правительству территорий достигла 33,6 миллиардов гривен. Об этом в Facebook сообщила ... подробнее →
«Это только полиграф»: Эксперт рассказал, что объединяет «слуг народа»25.10.2019 11:40
Детектор лжи объединил депутатов партии «Слуга народа». Как передает replyua.net , об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Виктор Небоженко . Он отметил, ... подробнее →
НБУ ввел в оборот купюру в тысячу гривен25.10.2019 11:30
Сегодня в Украине в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен, сообщает Корреспондент.net . Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн. На ... подробнее →
Колонну боевой техники ВС РФ заметили на границе с Украиной: кадры попали в Интернет25.10.2019 11:20
В Ростовской области России, что на границе с Украиной, заметили внушительную колонну военной техники. Кремль продолжает концентрировать войска рядом с украинскими территориями. Эксперты подозревают, что РФ готовится к большой войне с Украиной. Видео ... подробнее →
Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»25.10.2019 11:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области растет социальная напряженность, и это происходит не из-за «политической безграмотности». Так считает ... подробнее →
Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом25.10.2019 10:50
Китайская компания Xiaomi представила «умный» унитаз, к которому прилагается пульт управления. Кроме этого, присутствует опция сопряжения со смартфоном пользователя, сообщает АН . ... подробнее →
«Помогут вам согреться»: Доктор рассказала о лучших блюдах зимы25.10.2019 10:36
В холодное время года организму нужны минералы, витамины и другие питательные вещества, поэтому зимой не рекомендуется придерживаться диеты. Как информирует replyua.net ссылкой на ГолосUA, ... подробнее →
Гривна серьезно пострадала перед выходными: свежий курс валют25.10.2019 10:22
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 25 октября, пишет Гордон. Курс гривны к доллару США ослаб на 22 копейки – с 24,89 грн/$ до 25,11 ... подробнее →
Временный пункт перехода «Станица Луганская» изменит режим работы25.10.2019 10:00
Режим работы пункта перехода через линию разграничения в районе Станицы Луганской будет изменен с 27 октября. Об этом предупредили в так называемом «МГБ ЛНР». Сообщается, что с ... подробнее →
«Пока не упал»: в сети указали на признак скорого разрушения Крымского моста25.10.2019 09:37
В интернет-сети указал на необычное движение по Крымском мосту, соединяющему незаконно аннексированный украинский Крым с Россией . Как передает replyua.net , об этом сказано в ... подробнее →
"Танці з зірками-10" сведут вместе Тину Кароль и Дана Балана25.10.2019 09:30
В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится десятый прямой эфир "Танців з зірками", который пройдет под темой "Мистический вечер на Хэллоуин", сообщает ТСН . Одним из главных сюрпризов ... подробнее →
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